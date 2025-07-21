Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на НАБУ. В Украине разворачивается масштабный скандал между силовыми структурами.

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Сорванные спецоперации и вмешательство в расследование

По состоянию на 21 июля работники СБУ, Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора провели не менее 70 обысков у сотрудников Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ заявили, что следственные действия осуществлялись без судебных постановлений, а в некоторых случаях – с применением физической силы к детективам, которые не оказывали сопротивления.

По официальной информации НАБУ, обыски касаются не менее 15 работников Бюро. Формальным основанием для таких действий правоохранители указывают участие в ДТП. В то же время некоторым сотрудникам инкриминируют якобы связи со страной-агрессором. В НАБУ отмечают: эти обстоятельства не связаны между собой и не являются основанием для масштабного вмешательства в работу учреждения.

Кроме того, Служба безопасности Украины инициировала внеплановую проверку соблюдения требований законодательства по защите государственной тайны. В рамках проверки, которая коснулась сотрудников НАБУ и САП с доступом к гостайне, СБУ получила доступ к информации обо всех негласных оперативных мероприятиях. В Бюро предупреждают: такая информация является крайне чувствительной и ее разглашение может сорвать расследование топ-коррупционных дел.

Не менее резонансной является ситуация в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. В САП сообщили, что без официального предупреждения к ним пришли работники СБУ с проверкой, которая совпала с командировкой руководства САП и НАБУ за рубежом. По словам представителей прокуратуры, действия СБУ привели к получению доступа к спецоперациям и негласных следственных действий, что может поставить под угрозу их продолжение.

В НАБУ заявили, что директор Бюро прервал официальный визит в Великобританию, где встречался с министром иностранных дел, и срочно возвращается в Украину. Сейчас в ведомстве начали внутреннюю проверку обстоятельств событий 21 июля.

Антикоррупционные органы призывают силовиков не допустить утечки информации, придерживаться действующего законодательства и не подрывать работу ключевых институтов.

В то же время в НАБУ признают: риск присутствия агентов влияния государства-агрессора существует, как и в любом органе власти. Но это не должно быть причиной для парализации работы всего антикоррупционного механизма.