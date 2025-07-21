Про це розповідає 24 Канал з посиланням на НАБУ. В Україні розгортається масштабний скандал між силовими структурами.

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Зірвані спецоперації і втручання в розслідування

Станом на 21 липня працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора провели щонайменше 70 обшуків у співробітників Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ заявили, що слідчі дії здійснювалися без судових ухвал, а в деяких випадках – із застосуванням фізичної сили до детективів, які не чинили опору.

За офіційною інформацією НАБУ, обшуки стосуються не менше 15 працівників Бюро. Формальною підставою для таких дій правоохоронці вказують участь у ДТП. Водночас деяким співробітникам інкримінують нібито зв'язки з країною-агресором. У НАБУ наголошують: ці обставини не пов’язані між собою та не є підставою для масштабного втручання в роботу установи.

Крім того, Служба безпеки України ініціювала позапланову перевірку дотримання вимог законодавства щодо захисту державної таємниці. У межах перевірки, яка торкнулася співробітників НАБУ і САП з доступом до держтаємниці, СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні оперативні заходи. У Бюро попереджають: така інформація є вкрай чутливою і її розголошення може зірвати розслідування топкорупційних справ.

Не менш резонансною є ситуація у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. У САП повідомили, що без офіційного попередження до них прийшли працівники СБУ з перевіркою, яка співпала з відрядженням керівництва САП і НАБУ за кордоном. За словами представників прокуратури, дії СБУ призвели до отримання доступу до спецоперацій і негласних слідчих дій, що може поставити під загрозу їхнє продовження.

У НАБУ заявили, що директор Бюро перервав офіційний візит до Великої Британії, де мав зустріч з міністром закордонних справ, і терміново повертається в Україну. Наразі у відомстві розпочали внутрішню перевірку обставин подій 21 липня.

Антикорупційні органи закликають силовиків не допустити витоку інформації, дотримуватись чинного законодавства та не підривати роботу ключових інституцій.

Водночас у НАБУ визнають: ризик присутності агентів впливу держави-агресора існує, як і в будь-якому органі влади. Але це не має бути причиною для паралізації роботи всього антикорупційного механізму.