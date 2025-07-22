Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про справу Магамедрасулова?

Повідомляється, що суд відправив Руслана Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права внесення застави. Захист заявляє, що ухвала незаконна та подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, Магамедрасулова підозрюють у тому, що він має контакти з представниками країни-агресорки та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією. За данними правоохоронців, посадовець НАБУ виступав посередником у продажі партій технічної коноплі до Дагестану.

Додамо. У НАБУ переконують, що коноплі продавали до Узбекистану, а не Дагестану. Там діє відповідна державна програма. У оприлюдненій СБУ розмові назва країни звучить нечітко.

Крім того, у СБУ кажуть, що підозрюваний був у тісному контакті з нардепом-втікачем з ОПЗЖ Федором Христенком. Той пов'язаний з спецслужбами Росії і, як було виявлено, має значний вплив на діяльність НАБУ.

Батько високопосадовця НАБУ має громадянство Росії. Проте Магамедрасулов не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Також 22 липня суд обрав запобіжний захід працівнику НАБУ Антону Олійнику – особисте зобов'язання. Ні сторона обвинувачення, ні сторона захисту по цій ухвалі коментарі не надали.