Які регіони постраждали найбільше?

Постраждала енергетична інфраструктура у Києві та у Київській, Чернігівській, Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Через російську атаку на ранок були знеструмлені десятки тисяч споживачів у постраждалих регіонах:

  • Київська область – 40 тисяч абонентів;
  • Одеська область – 20 тисяч споживачів;
  • Чернігівська область – 13 тисяч українців;
  • Дніпропетровська область – понад 21 тисяча;
  • Харківська область – понад 8 тисяч споживачів.

У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру,
– зазначили у Міненерго.

Як відключатимуть світло?

Внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих атак енергетикам довелося вранці застосовувати аварійні знеструмлення:

  • у Києві;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області.

Надалі обмеження в усіх вказаних регіонах будуть замінені на збільшений, порівняно з попереднім прогнозом, обсяг застосування графіків погодинних відключень,
– повідомили в Укренерго.

У решті регіонів України протягом усього дня діятимуть графіки погодинних відключень світла.

  • ГПВ застосовуватимуть з 00:00 до 23:59 години;
  • Обсяг відключень встановлений від 0,5 до 2,5 черг.

Також по всій країні діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів у максимальному обсязі.

Важливо! Про зміни в енергопостачанні протягом доби споживачі можуть дізнатися на офіційних сторінках обленерго свого регіону. ️

Яка ситуація в енергосистемі?

Ситуація в енергосистем залишається складною. Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 25 листопада, о 8:30 воно було на 2,1% вищим, ніж у понеділок.

Причина збільшення споживання, за словами енергетиків, полягає у застосуванні меншого порівняно з кінцем минулого тижня обсягу обмежень.

При цьому енергетики наголошують на ощадливому використанні електроенергії.

Обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00
– закликали в Укренерго.

Варто знати! Енергетики підкреслюють, що економія електроенергії сприятиме зниженню навантаження на енергосистему і відповідно меншій тривалості вимушених відключень світла.

Що відомо про нічну атаку Росії?

  • Росія протягом нічної атаки з 24 на 25 листопада використала 464 ударні дрони, серед яких близько 250 становили "Шахеди". Окрім БпЛА, окупанти запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", крилаті ракети "Іскандер-К" і "Калібр", а також балістичні "Іскандер-М". Частину цілей збити не вдалося – зафіксовано 26 влучань.

  • Найбільше постраждали Київ та область. У столиці зафіксовані численні руйнування житлових будинків і цивільних об’єктів. Повідомляють про щонайменше 13 травмованих людей. Також є інформація про щонайменше 6 загиблих.

  • Складна ситуація і в Одеській області. Атака спричинила кілька пожеж, пошкодила інфраструктурне обладнання. За словами голови ОВА Олега Кіпера, відомо про шістьох постраждалих, серед них двоє дітей.