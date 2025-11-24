Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко.

Уменьшатся ли счета за свет во время отключений?

Оперативные данные, которые привел Сергей Коваленко, показывают, что потребление электроэнергии украинцами упало на 20%. В таком случае, как объясняют в YASNO, чем меньше света потребляют, тем меньше клиенты будут платить.

В то же время увидеть изменения в платежках за ноябрь потребители смогут только в декабре. Поэтому пока нельзя точно оценить "эффект отключений", которые начались именно в ноябре.

Кроме того, в октябре почти не было отключений, а сам месяц был холоднее, из-за чего потребление было выше, чем в прошлом году. Коваленко отметил, что средний показатель не является одинаковым для всех.

Я понимаю, что отключение – это дискомфорт. Но когда свет включают, пожалуйста, не запускайте все сразу. Постепенно. Хотя бы первые полчаса – это очень помогает системе,

– добавил гендиректор YASNO.

Он также подчеркнул важность оплаты счетов, ведь благодаря этому восстанавливают сети, модернизируют линии и трансформаторы.

