В течение ноября 2025 года украинские АЭС дважды снижали мощность после российских массированных ракетно-дронных ударов. Это имело немедленные последствия для украинцев – количество очередей отключения электричества иногда увеличивается до четырех, то есть более 12 часов без электричества в сутки.

В Минэнерго объясняли, что это – вынужденный шаг, который применяется из соображений ядерной безопасности: внезапное отключение высоковольтных линий электропередач во время атаки может привести к чрезвычайно сложным последствиям. Другими словами, чтобы избежать аварийной ситуации на реакторах в случае повреждения сети, энергетики превентивно ограничивают генерацию. Однако такая мера имеет и негативные последствия – меньше электроэнергии поступает в сеть, что только усиливает дефицит. После последних массированных обстрелов, например, пришлось ввести графики отключения света по всей стране.

24 Канал пообщался с Евгением Малым, кандидатом физико-математических наук, членом Правления Украинского ядерного общества, о ситуации с ядерной энергетикой и о том, не вредит ли такая тактика АЭС.

Почему снижают мощность АЭС во время атак?

Министерство энергетики Украины объясняет, что снижение мощности АЭС во время обстрелов – это "вынужденная мера", продиктованная несколькими причинами.

Главная из них – обеспечение безопасности реакторов: "внезапное отключение высоковольтных линий может привести к сложным последствиям", отмечают в ведомстве.

Простыми словами – если во время работы на полной мощности станция вдруг теряет внешнюю линию электропередач, это создает угрожающую ситуацию для ее ядерной безопасности. Поэтому во время массированных ударов операторы заранее уменьшают генерацию, чтобы соблюсти требования безопасности и избежать аварийного отключения реакторов.

Вторая причина – непосредственные повреждения энергосети в результате российских обстрелов. Удар по магистральным подстанциям или линиям, через которые АЭС передают электроэнергию в объединенную энергосистему, физически ограничивает возможность выдавать мощность. Так, во время массированной атаки 19 ноября общая мощность атомной генерации в энергосистеме Украины вынужденно снижалась – именно из-за повреждения сетевой инфраструктуры и превентивных ограничений на блоках.

Насколько серьезным является это явление, показали события ноября 2025 года. Еще в начале месяца, 7 ноября, обстрелом была нарушена работа подстанции, которая играет ключевую роль в питании двух атомных станций.



В результате Хмельницкая и Ровенская АЭС были отключены от одной из своих основных высоковольтных линий (750 кВ) и в течение десяти дней работали в режиме пониженной мощности. Для поддержания стабильности энергосистемы диспетчер приказал ограничить производство на трех реакторах этих станций.

По данным МАГАТЭ, одну из поврежденных линий удалось починить, однако другая оставалась неисправной, и три ядерных блока продолжали работать с ограниченной мощностью по требованию оператора сетей.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что надежное внешнее электроснабжение является жизненно важным для работы систем ядерной безопасности. Агентство сообщило, что его эксперты специальными миссиями будут проверять состояние поврежденных подстанций, критически важных для питания АЭС. Эти события подчеркнули, насколько уязвима ядерная генерация перед ударами по энергоинфраструктуре.

Еще более масштабная ситуация сложилась после ночной атаки 19 ноября 2025 года, когда удары охватили разные регионы одновременно. По данным МАГАТЭ, в тот день все три действующие украинские атомные электростанции – Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская – подверглись перебоям в работе. Четыре из девяти действующих ядерных реакторов были вынуждены уменьшить мощность после российских ударов, которые "еще больше дестабилизировали электросеть".

Две западные станции (ХАЭС и РАЭС), которые и до того работали не в полную силу из-за боевых действий в начале месяца, 19 ноября потеряли по одной из своих высоковольтных линий и вынуждены были снова снизить производство электроэнергии.

Более того, команды экспертов МАГАТЭ, которые дежурят на этих объектах, во время утренней воздушной тревоги должны были спускаться в укрытие – фактически, обстрелы создали угрозу не только для сети, но и для персонала, контролирующего ядерную безопасность.

Третья действующая АЭС – Южноукраинская – также потеряла связь с одной из высоковольтных линий, а администрация станции сообщила об обнаружении 11 беспилотников в течение ночи на расстоянии около километра от атомного объекта. Это свидетельствует, что атаки происходили в непосредственной близости к ядерным установкам, что является крайне опасным прецедентом.

На заседании Совета управляющих МАГАТЭ генеральный директор Гросси подчеркнул, что проблема касается не только оккупированной Запорожской станции, а всех атомных объектов Украины.

Запорожская атомная электростанция – не единственная пострадавшая от нестабильности электросети. Военные действия продолжают влиять на электросеть по всей Украине,

– заявил Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию после последних ударов.

По его словам, ядерная безопасность остается под угрозой, пока продолжаются обстрелы, и он призвал соблюдать принципы защиты атомных объектов в военное время.

Важным положительным моментом стало восстановление 19 ноября основной линии электропередач для Запорожской АЭС (которая остановлена и находится в холодном состоянии) – МАГАТЭ назвало это существенным шагом для обеспечения ядерной безопасности на площадке.



Однако общая ситуация остается шаткой: даже после экстренных ремонтов часть ядерных блоков работает с пониженной нагрузкой, а любая новая атака может снова заставить энергетиков прибегать к вынужденным ограничениям.

По последним данным, шесть реакторов находятся в состоянии холодной остановки, электричество не производят, а наоборот станция является потребителем электроэнергии, объясняет 24 Каналу Евгений Малый. Периодически на ней в результате российских обстрелов случаются отключения от украинской электросети; в эти периоды станция работает на дизель-генераторах.

Евгений Малый Кандидат физико-математических наук, член Правления Украинского ядерного общества Часто россияне совершают провокации, чтобы украсть станцию себе путем подключения к своей электросети. Последний раз, например, была перебита линия "Днепровская" на 750 кВ, сейчас снова восстановлена. Это такая у россиян теперь "цацка". В общем сказать что-то сложно, потому что нет доступа как у законного оператора Энергоатома, специалистов мониторинговой миссии МАГАТЭ и других специалистов в этой сфере. Ничего хорошего – станцию надо возвращать Украине, а против российской ядерной отрасли ввести санкции за ядерный терроризм.

По состоянию на 20 ноября Хмельницкая и Южноукраинская АЭС уже вернулись к номинальной мощности, тогда как на Ровенской АЭС генерация все еще несколько ограничена из-за последствий предыдущих ударов по энергосистеме.

Итак, снижение мощности украинских АЭС во время российских обстрелов стало вынужденной тактикой, направленной на предотвращение худших сценариев – от повреждения реакторного оборудования до аварийных отключений. Эта тактика помогает защитить ядерные объекты от непредсказуемых скачков нагрузки, но одновременно уменьшает производство электроэнергии в критический момент.

Российские удары фактически ставят под удар энергетику и ядерную безопасность одновременно, что имеет как технические, так и гуманитарные последствия. Украина сейчас балансирует между поддержанием работы атомной генерации и обеспечением безопасности: операторы готовы временно "придержать" реакторы, чтобы избежать аварии, однако такая вынужденная пауза в их работе отзывается отсутствием света в городах и селах.

Снижение мощности АЭС – профилактика или последствия обстрелов?

Евгений Малый подробно объяснил 24 Каналу, почему после каждого массированного обстрела украинские АЭС снижают мощность. Если атомная генерация будет работать в полном объеме и произойдет разъединение сети, возникнет очень рискованная ситуация, объясняет ученый. Поэтому такие меры должны применяться и для профилактики.

В то же время россияне целят и в критические подстанции, в частности те, которые непосредственно подключены к атомным электростанциям, бьют по объектам систем распределения тоже, по трансформаторам. Критических подстанций очень много, поскольку для распространения электроэнергии от АЭС к потребителю используется разветвленная сеть высоковольтных линий 330 кВ, 750 кВ в разные направления, объясняет Евгений Малый.

Евгений Малый Кандидат физико-математических наук, член Правления Украинского ядерного общества Соответственно, разрушения подстанций, больших подстанций, высоковольтных, попадания и повреждения приводят к тому, что выдача мощности блокируется. То есть, идут системные ограничения, через которые энергоблок АЭС вынужден снижать мощность, потому что не имеет возможности доставить электроэнергию в сеть конечному потребителю. И диспетчеры Укрэнерго сразу же просят снизить производство электроэнергии если нет средств ее доставки.

Выдержат ли АЭС прохождение всей зимы в таких колебаниях мощности?

В течение осени и зимы во время вероятных следующих российских атак украинским АЭС в дальнейшем придется то снижать мощность, то возвращать ее. Это "нисколько не проектный" режим работы атомной станции, когда они должны то снижать, то повышать мощность из-за таких системных ограничений, вызванных последствиями российских атак, говорит Малый.

Хотя АЭС проектируются с большим количеством запасных дублирующих систем, например дизельные генераторы или резервные цепи питания.

Сейчас холодает и потребление растет – сейчас очень значительные проблемы с левобережной Украиной, потому что россияне пытаются заблокировать перетоки с запада на восток и, таким образом, разделить электроснабжение, добавляет ученый.

Евгений Малый Кандидат физико-математических наук, член Правления Украинского ядерного общества К сожалению, мы потеряли немалую долю генерации в результате оккупации россиянами Запорожской АЭС. Сейчас бы она нам очень помогла. Поэтому, к сожалению, высокий риск, что графики подачи электроэнергии, как для промышленности, так и для потребителей, таки будут всю зиму.



Но прогнозировать не берусь, потому что очень много переменных – атомные станции, после того как подстанции починят, постепенно выходят на должный уровень генерации, им нужно время и кроме того они обеспечивают базовую генерацию. На пиках роста потребления ранее балансировали ТЭС; их нам вынесли, поэтому маневрировать есть очень мало или – ГЭС и возобновляемые источники энергии. Еще есть надежда на 2 ГВт импорта, но здесь опять же все упирается в доставку к потребителю.

Или Россия намеренно провоцирует такие ситуации с АЭС?

Украинские АЭС проектировались и строились в советские времена, а энергосистемы Украины и России долгое время оставались связанными. Поэтому можно предположить, что одной из тактик россиян является такое опосредованное влияние на АЭС.

Евгений Малый Кандидат физико-математических наук, член Правления Украинского ядерного общества Россияне не глупые и понимают, что ядерная энергетика сейчас – это фундамент, это основа нашей энергосистемы. Чем меньше будут производить электроэнергии на АЭС и проблемы с ее доставкой к потребителю – тем сложнее будет у нас ситуация с энергетикой. К примеру, 8 ноября 2025 года ХАЭС и РАЭС частично потеряли выдачу, а затем 19 ноября 2025 года на ХАЭС, РАЭС и ПАЭС еще по одной линии повредили обстрелами.

Речь идет не только об АЭС, добавляет Малый – россияне ракетно-дронными атаками планомерно выбивают тепловую генерацию, гидроэлектростанции и тому подобное.

"Сейчас, насколько мне известно, проведены ремонтно-восстановительные работы на подстанциях и наши энергоблоки постепенно выходят на свой уровень производства. Кстати, стоит отметить высокий профессиональный уровень наших энергетиков и как они часто круглосуточно и без выходных, а близко к линии боевого соприкосновения еще и рискуя жизнью, заботятся о том, чтобы быстро все восстановить", – замечает ученый.