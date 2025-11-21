Этой зимой украинская энергосистема в очередной раз переживает один из самых сложных периодов с начала полномасштабной войны: серия массированных ракетно-дронных ударов, повреждения подстанций, ограничения мощности АЭС.

Постоянная необходимость перераспределить нагрузку между регионами создают значительное давление на сети. И несмотря на то, что энергетики ежедневно восстанавливают поврежденные объекты и держат систему в управляемом состоянии, последствия атак все равно имеют существенное влияние.

Таким образом, при нынешних условиях прогнозируется, что отключения могут длиться даже по 12 часов. В то же время ситуация хуже всего в тех регионах, которые ближе всего к фронту.

24 Канал узнал почему продолжительность отключений света может существенно отличаться, как удары по подстанциям АЭС влияют на ситуацию с энергетикой, насколько велика вероятность длительных отключений зимой и может ли произойти блэкаут.

Почему в некоторых городах отключение длится дольше?

Как ответили на запрос 24 Канала в Укрэнерго, продолжительность применения различных мер ограничения определяется одними и теми же факторами, а это наличием достаточного объема электроэнергии в энергосистеме и способностью магистральных и распределительных сетей эту энергию передать.

Читайте также Враг бьет не только по станциям: в Yasno раскрыли, почему отключений света стало больше

Ситуации в разных областях может отличаться, если учесть последствия уже 6 массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в октябре-ноябре.

Обусловленная российскими обстрелами проблема энергодефицита – создает необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях. Впрочем, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария,

– объясняют в Укрэнерго.

Сейчас возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за многие сотни километров – достаточно ограничены:

Для того, чтобы частично разгрузить магистральные сети приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов.

При этом, в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребность в применении ограничений может быть меньше, или ее вообще может не быть.

После того как россияне атаковали энергообъекты страны 19 ноября, во всех регионах Украины меры ограничения потребления сейчас осуществляются в примерно одинаковом объеме. Кроме того, планирование объемов ограничений осуществляется по единому принципу и не существует распределения на потребителей в городах и сельской местности.

Обратите внимание! В Укрэнерго добавляют, что несмотря на одинаковые ограничения надо учитывать еще и фактор локальных ограничений. Он вводится операторами систем распределения (облэнерго) для ремонта поврежденных энергообъектов.

Кроме того, как заявляет в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский, Украина большая по территории страна, и если на начало полномасштабного вторжения мы имели несколько вариантов по переподключению при нанесении врагом точечных ударов по энергетике, то сейчас такой возможности нет.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Во-первых, для переподключения нужно время, а во-вторых, для тех областей, в которых расположены атомные электростанции, такое переподключение возможно, а те области, где были поражения по объектам передачи электроэнергии, будут находиться в стадии отключения.

В то же время переподключение может произойти и с помощью вспомогательных средств, то есть благодаря импортируемой электроэнергии.

Как на энергетику влияет повреждение на подстанциях АЭС?

Энергетический эксперт Юрий Корольчук отмечает для 24 Канала, что сейчас ситуация ухудшилась, в том числе и из-за понижения мощности на 3-х украинских АЭС.

Юрий Корольчук Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Сначала в МАГАТЭ сообщили о том, что работают на пониженной мощности Хмельницкая и Ровенская АЭС, а впоследствии в список добавили Южно-Украинскую АЭС. Дело в том, что россияне сейчас наносят удары по высоковольтным подстанциям АЭС, а не по самим станциям, что, в свою очередь, негативно влияет на работу атомной электростанции.

Самое интересное то, что россияне знают слабые места энергосистемы Украины и могут атаками влиять на ее состояние. Однако, предполагает Корольчук, их стратегия заключается в том, чтобы истощать и постоянно ослаблять энергетический сектор.

Похоже они делают и с газодобычей, в частности в 2023 году они начали обстреливать подземные газовые хранилища, а сейчас, кроме этого, пытаются наносить удары по компрессорным газовым станциям.

До последних ударов по критической инфраструктуре я оценивал состояние нашей энергосистемы на 70%. Это учтены уже удары по газодобывающей инфраструктуре, удары по ТЭЦ, ТЭС и других. То есть 70% от довоенного уровня запаса прочности,

– добавляет господин Юрий.

И даже при таком запасе прочности и в случаях, когда температура опускалась бы ниже нуля, отключения света все равно продолжались бы.

По словам Закревского, ремонты на атомных электростанциях сейчас под особым вниманием, ведь основа украинского эноргопитания – это атомная генерация. В то же время определенный процент могут закрывать солнечные электростанции благодаря солнечной погоде.

Напоминаем, 3 украинские АЭС уменьшили мощность в результате российских атак, сообщили в МАГАТЭ. Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС – 4 из 9 реакторов уменьшили мощность после последних атак врага.

Например, две из этих станций – Хмельницкая и Ровенская – уменьшили производство электроэнергии в результате обстрелов в начале этого месяца. При этом Южноукраинская потеряла связь с высоковольтной линией электропередачи.

Будут ли продолжаться отключения света в течение всей зимы?

Относительно того, будут ли продолжаться отключения света в течение всей зимы Закревский заметил, что необязательно так будет. Он приводит пример, когда в прошлые годы отключения часто могли отменять из-за того, что население научилось не создавать дефицит электроэнергии вечером.

Кроме того, начиная с конца января, в зависимости от погодных условий, солнца будет достаточно в Украине, а потому на помощь будут привлекаться возобновляемые источники энергии. Например, по всей территории Украины расположены солнечные электростанции, а потому в некоторых регионах не будет такой большой зависимости от ударов по распределительным сетям,

– говорит Закревский.

То есть реальность такова: стоит готовиться к тому, что генераторы будут работать где-то до конца января. После этого ситуация улучшится.

Кроме того, господин Андрей напоминает, что бизнес в Украине может воспользоваться программой "5-7-9%", которая предоставляет льготные кредиты на энергетические проекты. Для предпринимателей в прифронтовых регионах она является упрощенной.

В Укрэнерго добавили, что в нынешних условиях лучше воздерживаться от любых прогнозов. Потому что в конце концов все упирается в один ключевой фактор: частота и интенсивность следующих российских ударов по объектам энергетики.

Конечно, мы готовимся к различным сценариям развития событий. Потому что готовиться всегда надо к худшему. Но еще раз заметим: если бы уже шести массированных атак на энергосистему в октябре-ноябре не было – ни о каких вынужденных отключениях вообще бы не шла речь: ни сейчас, ни зимой,

– отмечает оператор системы передачи.

Если российские атаки прекратятся – ухудшение ситуации, по сравнению с нынешним состоянием, не будет даже в морозную погоду.

Недавно в эфире телемарафона глава Укрэнерго Виталий Зайченко добавил, что несмотря на снижение температуры и рост потребления электроэнергии, оснований ожидать значительных ухудшений или перехода к длительным отключениям нет, ведь систему будут балансировать за счет генерации и импорта.

Какие есть варианты по ограничению света на отопительный сезон?

Интересно, что у эксперта Корольчука более пессимистичный прогноз, ведь, по его словам, отключения будут продолжаться в течение всей зимы, то есть до начала весны.

Также энергетический эксперт прогнозирует, что сейчас самый оптимальный вариант по отключениям – это 12/12, то есть где-то ориентировочно 12 часов без света и так же с ним.

Таким образом, если Украина пройдет зиму с такими отключениями и без проблем с газом, то это будет довольно неплохим вариантом.

Если же зима будет более суровой, то оборудование, особенно на ТЭС, будет выходить из строя. Поэтому отключения могут быть даже более длительными.

В прошлом году зимой тоже продолжались отключения, однако только для промышленности. Об этом не раз заявляли в Укрэнерго. Хотя тогда в ситуации с энергетикой поспособствовало и то, что зима была довольно теплой. А на сегодня, даже если бы не было обстрелов, а зима была обычной, то есть не теплой, ограничения для промышленности также были бы,

– резюмирует Корольчук.

Насколько возможен в Украине блэкаут?

Как объясняет Закревский, Украина была довольно близка к тотальному блэкауту в ноябре 2022 года. Впрочем, с технической точки зрения назвать это блэкаутом нельзя. Кроме того, эксперт отмечает, что ожидать, что Украина погрузится в полную темноту – не стоит.

Если говорить о тотальных блэкаутах, то такой случился в этом году в Испании. А США за свою историю пережили их аж дважды. На самом деле для того, чтобы наступил полный блэкаут, нужно немало факторов. А сейчас, во-первых, энергетики всегда наготове, а во-вторых, есть большое количество всей распределенной генерации. Поэтому такая ситуация сейчас маловероятна,

– говорит Закревский.

Корольчук зато добавляет, что события в ноябре 2022 года, фактически, можно назвать контролируемым блэкаутом, ведь отключение произошло по распоряжению оператора Укрэнерго. Кроме того, угроза блэкаута всегда есть с начала обстрелов россиянами украинской энергетики.

Например, понижение мощности АЭС – это не нормальный режим для блоков, но это делают для того, чтобы не выключать все окончательно. Дело в том, что легче было бы, скажем так, выключить систему полностью, а потом ее подключать постепенно. Но это минимум 3 дня,

– объясняет Юрий Корольчук.

Дело в том, что блок АЭС предусмотрен на вывод мощности от 900 мегаватт. И такую генерацию называют базовой, потому что это как линия, которая идет ровно и никак иначе. То есть такие блоки стабильно производят электроэнергию.

Сейчас понижение мощности на АЭС делается для проведения ремонтных работ на подстанциях атомной электростанции, чтобы потом направить больше электрической энергии в дефицитные регионы, например Киев, Одесса, Харьков и тому подобное.

Однако такое понижение и повышение влияет негативно на работу АЭС. В конечном случае это может привести к аварийной ситуации.

В таком случае россияне будут манипулировать тем, что они не обстреливали якобы станции АЭС, это украинцы привели к перегрузке энергосистемы,

– отмечает энергетический эксперт Корольчук.

Главная проблема в этой ситуации заключается в том, что без маневровой генерации не может существовать полноценно энергосистема. А Украина, к сожалению, пока ничего не может сделать с этим, потому что все повреждено из-за атак россиян.

Где в Украине ситуация с обеспечением электроэнергии хуже всего?

Еще раньше в комментарии 24 Каналу эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заметил, что прифронтовые области чаще страдают от обстрелов, а потому их труднее обеспечить электроэнергией, даже если мощности хватает в других областях.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Одна из худших ситуаций в Харьковской области и вообще в прифронтовых регионах, где россияне используют значительно большее количество средств поражения, не дожидаясь 10 дней, а ежесуточно.

Как добавляет Рябцев, самым реалистичным сценарием вскоре станет тот, в котором уже сейчас живут украинцы, то есть жить от атаки до атаки, с меньшими или большими отключениями света, но с сохранением управляемости системы и возможностью ее постоянного восстановления после очередных атак.

В количественном выражении это означает графики почасовых отключений от 1 до 2 очередей в 12 регионах Украины: с меньшим количеством отключений западнее и с большим – восточнее,

– подытожил Рябцев.

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко отметил, что сейчас ситуация тяжелая во всех регионах, которые ближе всего к врагу: в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Кроме того, несмотря на то, что Одесская область является не прифронтовой, но довольно часто страдает от массированных дроновых атак по подстанциям оператора системы распределения.

Что за последнее время атаковали россияне?