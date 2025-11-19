Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Что известно об ударе по энергетике?

Россия на рассвете 19 ноября снова атаковала энергетическую инфраструктуру страны. Из-за этого в ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии.

Указывается, что как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионах.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Атаки врага на энергетику: последние новости