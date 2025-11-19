Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Смотрите также Россия атакует Украину "Шахедами" и ракетами: где раздаются взрывы
Что известно об ударе по энергетике?
Россия на рассвете 19 ноября снова атаковала энергетическую инфраструктуру страны. Из-за этого в ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии.
Указывается, что как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в регионах.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Смотрите также Массированная атака на Украину – летят крылатые ракеты и "Шахеды": где наибольшая угроза
Атаки врага на энергетику: последние новости
Утром 18 ноября в Минэнерго сообщили, что враг ударил по энергетическим объектам Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областей.
В понедельник, 17 ноября, Россия в очередной раз ударила по энергетическим объектам в 5 областях: Сумской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Донецкой. Тогда десятки тысяч потребителей остались без света.