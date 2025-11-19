Обо всех последствиях массированной атаки на Украину – читайте на 24 Канале.
Какие последствия российской атаки и где были слышны взрывы?
В Бурштыне были слышны взрывы
Российские оккупанты на рассвете 19 ноября запустили по Украине ракеты. Так, в 5:49 в Воздушных силах информировали об опасности жителей Ивано-Франковской области.
Тогда же в Бурштыне дважды были слышны звуки взрывов. Через несколько минут там снова было громко.
В Хмельницкой области также были слышны взрывы.
Во Львове прогремел взрыв
Громкий взрыв во Львове был слышен около 05:35 утром 19 ноября. Перед этим Воздушные силы в социальных сетях информировали о приближении ударных беспилотников российской армии к городу.
Мониторинговые сообщества указывали, что "Шахедов" было по меньшей мере два. Также глава Львовской ОВА ранее предостерегал, что два вражеских беспилотника зашли в воздушное пространство Львовщины с Волыни и Тернопольщины.