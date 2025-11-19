Про всі наслідки масованої атаки на Україну – читайте на 24 Каналі.
Дивіться також Вибухи прогриміли у Бурштині на Прикарпатті, туди летіли "Калібри"
Які наслідки російської атаки та де було чутно вибухи?
У Бурштині було чутно вибухи
Російські окупанти вдосвіта 19 листопада запустили по Україні ракети. Так, о 5:49 в Повітряних силах інформували про небезпеку жителів Івано-Франківщини.
Тоді ж у Бурштині двічі було чутно звуки вибухів. Через декілька хвилин там знову було гучно.
На Хмельниччині також було чутно вибухи.
У Львові прогримів вибух
Гучний вибух у Львові було чутно близько 05:35 зранку 19 листопада. Перед цим Повітряні сили у соціальних мережах інформували про наближення ударних безпілотників російської армії до міста.
Моніторингові спільноти вказували, що "Шахедів" було щонайменше два. Також очільник Львівської ОВА раніше застерігав, що два ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір Львівщини з Волині та Тернопільщини.