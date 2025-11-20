Будут ли хуже отключения света зимой?

Однако пока ухудшение ситуации в энергосистеме и увеличение отключений из-за сильных морозов не прогнозируется, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона "Единые новости".

Зайченко спросили, стоит ли украинцам готовиться к более долгим отключениям электроэнергии (например, по 10 – 12 часов подряд), если будут сильные холода. По мнению эксперта, вряд ли ситуация ухудшится.

Виталий Зайченко Глава Укрэнерго Действительно, есть зависимость между потреблением электроэнергии и температурой воздуха. Она всегда была, она покрывается за счет увеличения генерации в энергосистеме или увеличения импорта. И, по моему мнению, значительного ухудшения ситуации с введением графиков ограничений мощности или графиков почасового отключения не должно быть.

Однако, как отметил глава Укрэнерго, из-за постоянных российских ударов по энергосистеме, следует готовиться к различным вариантам В частности такие варианты прорабатываются.

Важно! Виталий Зайченко надеется, что худшей ситуации, чем сейчас, не должно быть.

Напомним, что 20 ноября россияне ударили по четырем регионам Украины. Об этом сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру таких областей:

Черниговской; Донецкой; Днепропетровской; Харьковской.

Обратите внимание! На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы. В частности потребителей призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Где сейчас худшая ситуация со светом?