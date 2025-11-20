Какие регионы больше всего "страдают" от российских ударов?

Дело в том, что на сегодня запасы пополняются медленнее, чем расходуются, поэтому россияне атакуют более приоритетные объекты, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта Михаила Гончара.

В частности за последние месяцы враг начал действовать локально. В первую очередь, россияне нацелились на прифронтовые регионы, потому что намерены сформировать так называемую "деэлектрифицированную зону" на Левобережье. Не следует забывать, что отсутствие света влияет еще и на логистику.

А вот на западе страны враг пытается повредить объекты, где есть генерация: Бурштын, Добротвор и тому подобное. Также в приоритете подстанции, которые играют ключевую роль в передаче электроэнергии.

В то же время Одесская область находится под особым вниманием России еще с 2022 года. Даже из оккупированного Крыма в регион короткое подростковое время ракетных средств. Враг намерен не только повредить энергообъекты области, но и пытается сорвать функционирование торгового коридора между портами Одессы и Босфора.

Михаил Гончар Эксперт в области энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Конечно, что в крупных городах после поражений могут быть отключения света до 12 – 14 часов, а в отдельных случаях, как на Сумщине, и по несколько дней. Но так или иначе, украинским энергетикам удается восстановить электроснабжение.

Он пояснил: конфигурация энергетической системы Украины такова, что несмотря на существенные повреждения на важных подстанциях, есть варианты для реконфигурации – то есть восстановление электроснабжения. Но надеяться на то, что через неделю – 3 недели или даже месяцы, все восстановится – не стоит.

Важно! Могут быть такие ситуации, когда то, что украинцы имеют сейчас, это лучший из худших вариантов.

Напомним, что сегодня враг атаковал энергетическую инфраструктуру четырех областей. Речь идет о Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской. Об этом пишет Минэнерго.

На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы,

– говорится в сообщении.

В частности 20 ноября графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 во всех регионах.

Обратите внимание! Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Что еще следует знать о ситуации?