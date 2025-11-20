Эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар для 24 Канала отмечает, что, что сегодня враг атаковал больше западный регион страны, где, соответственно, были введены аварийные отключения. В частности удары прошлись по теплоэлектростанциям Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областей и так далее.

Впрочем Гончар добавляет, что если проанализировать ситуацию с отключениями света по областям в целом, то она более-менее стабильна. В частности, это возможно из-за перехвата украинскими средствами ПВО вражеских ракет и беспилотников.

Михаил Гончар

Эксперт в области энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI"

То, что я видел, то было уничтожено более 70% ракетного нападения России. Это довольно большой процент. Таким образом, энергосистема продолжает функционировать несмотря на все.

Как сообщают Укрэнерго, после массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты ограниченное потребление применяется для всех регионов Украины. Оператор системы передачи электроэнергии просит пользоваться мощными электроприборами лучше после 22:00.

В результате атаки есть поврежденное оборудование и обесточенные потребители в нескольких областях. В отдельных регионах вынужденно применялись аварийные отключения. Кроме того, в областях, где утром применялись аварийные отключения, сейчас действуют ГПО (графики почасовых отключений, – 24 Канал),
– отмечают в Укрэнерго.

Сейчас в большинстве регионов продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

  • По данным Международного энергетического агентства (IEA), до 2022 года доступная мощность Украины по диспетчеризации электроэнергии составляла примерно 38 гигаватт.
  • Потери за 2022 год из-за оккупации, разрушения и повреждения составили 19 гигаватт, а после дополнительных концентрированных атак весной 2024 года мощности сократились до лишь 12 гигаватт.
  • Известно, что накануне зимы 2024 – 2025 годов Украине удалось восстановить 3 гигаватта.

Энергетический эксперт Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу подробнее, какие объекты подверглись поражениям. Прежде всего были повреждены объекты оператора системы распределения. Также вероятно, что атаковались еще и объекты генерации.

В то же время Омельченко добавляет, что атака россиян на энергосистему 19 ноября не была такой массовой, как, например, во время атаки 14 ноября, когда были атакованы еще и объекты газодобычи.

Владимир Омельченко

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова

Считаю, что от сегодняшней атаки будет меньшее негативное влияние на энергосистему. Дело в том, что удары имели больше локальное влияние. Поэтому были введены аварийные отключения только в тех регионах, где были обстрелы.

Омельченко отмечает, что нынешняя цель России – разделить украинскую энергосистему на отдельные "островки". Дело в том, что в таком случае труднее контролировать ситуацию в системе.

Я уже говорил десятки раз, что Россия пытается прежде всего отделить западный регион страны от восточного и южного региона. Поэтому сейчас обстреливают как генерацию, так и объекты оператора системы (прежде всего, трансформаторы и соответствующие подстанции),
– резюмирует Омельченко.

Напоминаем, что объектами энергосистемы являются:

  • Объекты генерации – электростанции, которые производят электроэнергию: ТЭС (тепловые электростанции), АЭС (атомные электростанции), ГЭС (гидроэлектростанции), ВИЭ (солнечные и ветровые электростанции). Они производят электроэнергию, которая затем подается в сеть.
  • Объекты передачи – это магистральные линии, подстанции, трансформаторы и другая инфраструктура, которая доставляет электроэнергию от генерации к потребителям.

Чем отличается ТЭЦ от ТЭС: если ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) одновременно производит электроэнергию и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения, то ТЭС (тепловая электростанция) производит электрическую энергию путем преобразования тепловой энергии, выделяемой при сжигании топлива, например угля, газ или мазут.

Гончар напоминает, что несмотря на большое количество ракет и "Шахедов", запасы России не безграничны. Дело в том, что они сегодня пополняются медленнее, чем расходуются. Поэтому Россия атакует более приоритетные объекты.

  • За последние месяцы россияне начали действовать более локально. Прежде всего враг нацелился на регионы, которые вблизи фронта, ведь намерен сформировать так называемую "деэлектрифицированную зону" на Левобережье, ведь отсутствие света влияет еще и на логистику.
  • На западе страны враг пытается повредить объекты, где есть генерация, например Бурштын, Добротвор и так далее. Также в приоритете подстанции, которые играют ключевую роль в передаче электроэнергии.
  • Одесская область находится под особым вниманием врага еще с 2022 года. Более того, из оккупированного Крыма в регион короткое подростковое время ракетных средств. Кроме того, наблюдается, что враг не только намерен повредить энергообъекты области, но и пытается сорвать функционирование торгового коридора между портами Одессы и Босфора.

Конечно, что в крупных городах после поражений могут быть отключения света до 12 – 14 часов, а в отдельных случаях, например, в Сумской области, и по несколько дней. Но так или иначе, украинским энергетикам удается восстановить электроснабжение,
– говорит Гончар.

Как объясняет эксперт, конфигурация энергетической системы Украины такова, что несмотря на существенные повреждения на важных подстанциях, есть варианты для реконфигурации – то есть восстановление электроснабжения.

Так или иначе, надеяться на то, что через неделю – 3 недели или даже месяцы, все восстановится – не стоит. Наоборот могут быть такие ситуации, когда то, что мы имеем сейчас, это лучший из худших вариантов,
– добавляет он.

Гончар заявил, что ситуация, которая сейчас в энергосистеме, не является лучше, чем в предыдущие периоды. Впрочем, если вспомнить предыдущие годы, то отключения тогда могли быть даже более длительными. Однако это скорее из-за того, что был шоковый момент.

  • Напоминаем, что начиная с октября 2022 года Россия массово атаковала энергообъекты Украины с интервалом в несколько недель до Нового года.
  • Гончар добавляет, что 23 ноября атаки привели даже к кратковременному блэкауту энергосистемы, который длился несколько часов.
  • Фактически с тех пор намерения врага не изменились, а именно – сделать невозможным функционирование целостной энергосистемы.

Сейчас энергосистема ослаблена и не имеет запаса передающих мощностей, но она функционирует. Таким образом, цель у россиян есть, но достичь они ее не могут,
– резюмирует Михаил.

Обратите внимание! По предположениям Гончара, Украина получила дополнительные средства противовоздушной обороны. Ведь если в начале месяца во время очередной атаки россиян, которая состоялась ранее, было ориентировочно поражено 20% средств, то две последние атаки было снижено более 80% средств.

Энергетическая база Украины, на которой можно пройти зиму, – это в основном атомная генерация и импорт. На тепловые электростанции и другие мы можем рассчитывать по минимуму, говорит Владимир Омельченко. Также это касается электростанций солнечной энергетики.

Самое важное, что нужно защитить, это системы оператора передачи,
– отмечает Владимир.

  • По данным ExPro, атомная генерация (АЭС) в начале весны этого года составляет примерно 52% – 55% в структуре генерации электроэнергии Украины.
  • Доля ТЭС и ТЭЦ занимает второе место – более 30%, а меньше всего принадлежит возобновляемым источникам энергии.

Известно, что электроэнергетический баланс страны остается зависимым от 3-х атомных электростанций, оставшихся в эксплуатации. Вместе они обеспечивают где-то 7,7 гигаватта мощностей производства электроэнергии.

Где были введены отключения света 19 ноября?

  • Атака России 19 ноября привела к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких областях.

  • Отключения были введены в западных регионах страны, в частности на Прикарпатье, в Тернопольской и Львовской областях. Сейчас их отменили и вернули почасовые отключения.

  • Также введены почасовые отключения в Ровенской области.