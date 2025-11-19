Как Украина наращивает поставки из США?

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в в соцсетях.

Глава ДТЭК напомнил, что в Литву уже прибыл зафрахтованный компанией танкер с американским сжиженным природным газом для Украины. Он добавил, что этот груз значительно помогут в отопительном сезоне на фоне постоянных российских атак.

Россия пытается оставить миллионы украинцев без тепла. Мы не можем допустить, чтобы ей это удалось,

– подчеркнул Тимченко.

Поэтому ДТЭК, по его словам, уже ведет переговоры с американскими производителями СПГ о новых поставках в Украину, которых, мол, в ближайшие месяцы понадобится еще много.

Ожидается, что эти партии сжиженного газа будут поступать двумя маршрутами:

через Балтийский регион;

и через Средиземноморский регион.

США сейчас является незаменимым энергетическим партнером как для Украины, так и для Европы. Работая над покрытием насущных потребностей этой зимой и одновременно ускоряя восстановление нашей энергосистемы в долгосрочной перспективе, мы будем только усиливать это сотрудничество,

– добавил Тимченко.

Что известно об импорте через Литву?

На днях подразделение ДТЭК доставило первый груз природного газа с экспортного терминала в американском штате Луизиана в СПГ-терминал в Клайпеде (Литва), пишет Bloomberg.

Объем груза составил около 100 миллионов кубометров газа.

Это был первый случай, когда украинская компания самостоятельно зафрахтовала судно для поставок СПГ и загрузила газ на судно Gaslog Houston 20 октября.

Для подразделения ДТЭК литовский маршрут открывает новые возможности для поставок газа через северный коридор, который соединяет Украину с Польшей и странами Балтии,

– отметило издание.

