Сколько газа в хранилищах?
Смотрите также Льготы продолжили: Украина будет транспортировать газ из Греции со скидкой
Нафтогаз, согласно распоряжению правительства, накопил 13,2 миллиарда кубометров газа в подземных хранилищах. То есть, на 100% выполнил поставленную правительством задачу,
– отметил Корецкий.
На эти нужды "Нафтогаз" использовала около 2,5 миллиарда долларов:
- примерно 1 миллиард долларов собственных средств;
- около 1,5 миллиарда долларов, которые удалось привлечь от международных партнеров.
В то же время из-за российских атак на газодобычу компания вынуждена дополнительно импортировать газ для обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона.
Важно! Кроме импорта, "Нафтогаз" сейчас активно занимается восстановлением добычи, которая была повреждена во время обстрелов. Глава компании подчеркнул, что этот процесс не может быть быстрым, но он постоянно продолжается.
Сколько средств нужно на импорт газа?
В "Нафтогазе" посчитали, что для продолжения импорта газа необходимо потратить еще 1,9 миллиарда евро.
Значительную часть мы уже обеспечили,
– отметил Корецкий.
Заметим, что недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко тоже заявила, что для финансирования дополнительного импорта газа в результате российских атак необходимо срочно найти 2 миллиарда евро.
Эту сумму правительство собирается привлечь двумя путями:
- через внутренний резервный фонд;
- и помощь партнеров через гранты и займы, сотрудничество с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком.
Стоит знать! Между тем в Европейском банке реконструкции и развития заявили, что стремятся усилить свою поддержку "Нафтогаза". Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила, что банк ищет пути активизации финансовой помощи, в частности, пытается мобилизовать грантовые средства.
Как будут наращивать импорт газа?
С начала октября Россия осуществила по меньшей мере семь ударов по объектам украинской газодобычи, нанеся значительный ущерб энергетической инфраструктуре. Чтобы компенсировать потери, правительство планирует увеличить импорт природного газа из-за рубежа.
Как сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, речь идет о приблизительном росте импорта газа на 30%, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.
Украина уже проводит переговоры с европейскими партнерами, Соединенными Штатами и Канадой по финансированию закупок газа. Поставляют газ в Украину с нескольких направлений – из США, Словакии, Греции и Норвегии, а также продолжаются активные переговоры с Азербайджаном относительно потенциальных объемов поставок.
Президент Владимир Зеленскийи отметил, что 70% необходимого финансирования уже найдено, а правительство гарантирует, что остальные средства будут обеспечены в полном объеме.