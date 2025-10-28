Сколько газа в хранилищах?

Сейчас в хранилища закачали 13,2 миллиарда кубометров газа. Об этом на брифинге сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий , передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Нафтогаз, согласно распоряжению правительства, накопил 13,2 миллиарда кубометров газа в подземных хранилищах. То есть, на 100% выполнил поставленную правительством задачу,

– отметил Корецкий.

На эти нужды "Нафтогаз" использовала около 2,5 миллиарда долларов:

примерно 1 миллиард долларов собственных средств;

около 1,5 миллиарда долларов, которые удалось привлечь от международных партнеров.

В то же время из-за российских атак на газодобычу компания вынуждена дополнительно импортировать газ для обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона.

Важно! Кроме импорта, "Нафтогаз" сейчас активно занимается восстановлением добычи, которая была повреждена во время обстрелов. Глава компании подчеркнул, что этот процесс не может быть быстрым, но он постоянно продолжается.

Сколько средств нужно на импорт газа?

В "Нафтогазе" посчитали, что для продолжения импорта газа необходимо потратить еще 1,9 миллиарда евро.

Значительную часть мы уже обеспечили,

– отметил Корецкий.

Заметим, что недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко тоже заявила, что для финансирования дополнительного импорта газа в результате российских атак необходимо срочно найти 2 миллиарда евро.

Эту сумму правительство собирается привлечь двумя путями:

через внутренний резервный фонд;

и помощь партнеров через гранты и займы, сотрудничество с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком.

Стоит знать! Между тем в Европейском банке реконструкции и развития заявили, что стремятся усилить свою поддержку "Нафтогаза". Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметила, что банк ищет пути активизации финансовой помощи, в частности, пытается мобилизовать грантовые средства.

Как будут наращивать импорт газа?