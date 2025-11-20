Яка методика атак Росії на енергосистему зараз?

Експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар для 24 Каналу наголошує на тому, що сьогодні ворог атакував більше західний регіон країни, де, відповідно, були запроваджені аварійні відключення. Зокрема удари пройшлися по теплоелектростанціях Львівщини, Івано-Франківщини, Вінниччини тощо.

Втім Гончар додає, що якщо проаналізувати ситуацію з відключеннями світла по областях загалом, то вона є більш-менш стабільною. Зокрема, це можливо через перехоплення українськими засобами ППО ворожих ракет та безпілотників.

Михайло Гончар Експерт у галузі енергетики, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Те, що я бачив, то було знищено понад 70% ракетного нападу Росії. Це доволі великий відсоток. Таким чином, енергосистема продовжує функціонувати попри все.

Як повідомляють "Укренерго", після масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти обмежене споживання застосовується для всіх регіонів України. Оператор системи передачі електроенергії просить користуватися потужними електроприладами краще після 22:00.

Внаслідок атаки є пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у кількох областях. В окремих регіонах вимушено застосовувались аварійні відключення. Крім того, в областях, де вранці застосовувались аварійні знеструмлення, зараз діють графіки погодинних відключень,

– зазначають в "Укренерго".

Наразі у більшості регіонів продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), до 2022 року доступна потужність України з диспетчеризації електроенергії становила приблизно 38 гігаватів.

Втрати за 2022 рік через окупацію, руйнування та пошкодження склали 19 гігаватів, а після додаткових концентрованих атак навесні 2024 року потужності скоротилися до лише 12 гігаватів.

Відомо, що напередодні зими 2024 – 2025 років Україні вдалося відновити 3 гігавати.

На які об'єкти енергетики на сьогодні націлені росіяни?

Енергетичний експерт Володимир Омельченко розповів 24 Каналу детальніше, які об'єкти зазнали уражень. Насамперед були пошкоджені об'єкти оператора системи розподілу. Також ймовірно, що атакувалися ще й об'єкти генерації.

Водночас Омельченко додає, що атака росіян на енергосистему 19 листопада не була такою масовою, як, наприклад, під час атаки 14 листопада, коли були атаковані ще й об'єкти газовидобутку.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Вважаю, що від сьогоднішньої атаки буде менший негативний вплив на енергосистему. Річ у тім, що удари мали більше локальний вплив. Через це були запроваджені аварійні відключення лише у тих регіонах, де були обстріли.

Омельченко зауважує, що теперішня мета Росії – розділити українську енергосистему на окремі "острівки". Річ у тім, що у такому випадку важче контролювати ситуацію в системі.

Я вже говорив десятки разів, що Росія намагається насамперед відокремити західний регіон країни від східного та південного регіону. Тому зараз обстрілюють як генерацію, так і об'єкти оператора системи (насамперед, трансформатори та відповідні підстанції),

– резюмує Омельченко.

Нагадуємо, що об'єктами енергосистеми є:

Об'єкти генерації – електростанції, які виробляють електроенергію: ТЕС (теплові електростанції), АЕС (атомні електростанції), ГЕС (гідроелектростанції), ВДЕ (сонячні та вітрові електростанції). Вони виробляють електроенергію, яка потім подається у мережу.

– електростанції, які виробляють електроенергію: ТЕС (теплові електростанції), АЕС (атомні електростанції), ГЕС (гідроелектростанції), ВДЕ (сонячні та вітрові електростанції). Вони виробляють електроенергію, яка потім подається у мережу. Об'єкти передачі – це магістральні лінії, підстанції, трансформатори та інша інфраструктура, яка доставляє електроенергію від генерації до споживачів.

Чим відрізняється ТЕЦ від ТЕС: якщо ТЕЦ (теплоелектроцентраль) одночасно виробляє електроенергію та теплову енергію для опалення та гарячого водопостачання, то ТЕС (теплова електростанція) виробляє електричну енергію шляхом перетворення теплової енергії, що виділяється при спалюванні палива, як-от вугілля, газ або мазут.

Які регіони можуть зазнавати найбільших атак?

Гончар нагадує, що попри велику кількість ракет та "Шахедів", запаси Росії не безмежні. Річ у тім, що вони на сьогодні поповнюється повільніше, аніж витрачається. Через це Росія атакує більш пріоритетні об'єкти.

За останні місяці росіяни почали діяти більш локально. Передусім ворог націлився на регіони, які поблизу фронту, адже має намір сформувати так звану "деелектрифіковану зону" на Лівобережжі, адже відсутність світла впливає ще й на логістику.

На заході країни ворог намагається пошкодити об'єкти, де є генерація, як-от Бурштин, Добротвір тощо. Також у пріоритеті підстанції, які відіграють ключову роль у передачі електроенергії.

Щодо Одещини, то область є під особливою увагою ворога ще з 2022 року. Ба більше, з окупованого Криму до регіону короткий підлітний час ракетних засобів. Крім того, спостерігається, що ворог не лише має намір пошкодити енергооб'єкти області, але й намагається зірвати функціонування торговельного коридору між портами Одеси та Босфору.

Звичайно, що у великих містах після уражень можуть бути відключення світла до 12 – 14 годин, а в окремих випадках, як-от на Сумщині, й по декілька днів. Але так чи інакше, українським енергетикам вдається відновити електропостачання,

– каже Гончар.

Як пояснює експерт, конфігурація енергетичної системи Україна така, що попри суттєві пошкодження на важливих підстанціях, є варіанти для реконфігурації – тобто відновлення електропостачання.

Так чи інакше, сподіватися на те, що через тиждень – 3 тижні або ж навіть місяці, все відновиться не варто. Навпаки можуть бути такі ситуації, коли те, що ми маємо зараз, це найкращий із гірших варіантів,

– додає він.

Чи погіршилася на сьогодні ситуація зі світлом порівняно з іншими роками?

Гончар заявив, що ситуація, яка зараз в енергосистемі, не є кращою за попередні періоди. Втім якщо згадати попередні роки, то відключення тоді могли бути навіть тривалішими. Однак це радше через те, що був шоковий момент.

Нагадуємо, що починаючи з жовтня 2022 року Росія масово атакувала енергооб'єкти України з інтервалом у декілька тижнів до Нового року.

Гончар додає, що 23 листопада атаки призвели навіть до короткочасного блекауту енергосистеми, який тривав декілька годин.

Фактично з того часу наміри ворога не змінилися, а саме – унеможливити функціонування цілісної енергосистеми.

Зараз енергосистема ослаблена та не має запасу передавальних потужностей, але вона функціонує. Таким чином, мета в росіян є, але досягнути вони її не можуть,

– резюмує пан Михайло.

Зверніть увагу! За припущеннями Гончара, Україна отримала додаткові засоби протиповітряної оборони. Адже якщо на початку місяця під час чергової атаки росіян, яка відбулася раніше, було орієнтовно уражено 20% засобів, то дві останні атаки було знижено понад 80% засобів.

Завдяки якій генерації Україна зможе пройти зиму?

Енергетична база України, на якій можна пройти зиму, – це в основному атомна генерація та імпорт. Натомість на теплові електростанції та інші ми можемо розраховувати по мінімуму, каже Володимир Омельченко. Також це стосується електростанцій сонячної енергетики.

Найважливіше, що потрібно захистити, це системи оператора передачі,

– наголошує пан Володимир.

За даними ExPro, атомна генерація (АЕС) на початку весни цього року складає приблизно 52% – 55 % в структурі генерації електроенергії України.

Частка ТЕС та ТЕЦ посідає друге місце – понад 30%, а найменше належить відновлювальним джерелам енергії.

Відомо, що електроенергетичний баланс країни залишається залежним від 3-х атомних електростанцій, що залишилися в експлуатації. Разом вони забезпечують десь 7,7 гігавата потужностей виробництва електроенергії.

Де були запроваджені відключення світла 19 листопада?