Что известно об атаке на Одесскую область ночью 19 ноября?

Воздушные силы довольно часто упоминали этот регион, как и вообще весь Юг Украины, в своих сообщениях о движении "Шахедов". Например, в 23:13 они информировали, что БПЛА из акватории Черного моря движутся курсом на Одесскую, или Николаевскую, или Херсонскую область.

Впоследствии стало известно, куда именно – это Южное и Черноморское. Позже добавились собственно Одесса и Очаков.

Около полуночи рассказали, что БПЛА на границе Одесской, Кировоградской и Винницкой областей движется в западном направлении. За ним следует и тревога – ее уже объявили в некоторых районах Житомирской и Винницкой областей.

А вот на Одесскую область летят новые "Шахеды".

"Новые группы БПЛА из акватории Черного моря направляются в сторону Одесской и Николаевской областей", – указали в ВС.

Телеграм-каналы писали, что россияне снова направляли ударные дроны на порт и центр города, а также окрестности. Судя по сообщениям в сети, ПВО работала в Южном и в самой Одессе.

В дальнейшем "Шахеды" полетели на Черноморск. Также в море есть новые беспилотники, которые могут атаковать или Одесскую область, или другие южные регионы.

Еще есть сообщения, что оккупанты постоянно запускают новые БПЛА со своих площадок в течение всего вечера.

Удары по другим областям