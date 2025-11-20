Які регіони найбільше "страждають" від російських ударів?

Річ у тім, що станом на сьогодні запаси поповнюються повільніше, аніж витрачаються, тому росіяни атакують більш пріоритетні об'єкти, пише 24 Канал з посиланням на експерта Михайла Гончара.

Зокрема за останні місяці ворог почав діяти локально. У першу чергу, росіяни націлилися на прифронтові регіони, бо мають намір сформувати так звану "деелектрифіковану зону" на Лівобережжі. Не слід забувати, що відсутність світла впливає ще й на логістику.

А от на заході країни ворог намагається пошкодити об'єкти, де є генерація: Бурштин, Добротвір тощо. Також у пріоритеті підстанції, які відіграють ключову роль у передачі електроенергії.

Водночас Одещина перебуває є під особливою увагою Росії ще з 2022 року. Навіть з окупованого Криму до регіону короткий підлітний час ракетних засобів. Ворог має намір не тільки пошкодити енергооб'єкти області, але й намагається зірвати функціонування торговельного коридору між портами Одеси та Босфору.

Михайло Гончар Експерт у галузі енергетики, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Звичайно, що у великих містах після уражень можуть бути відключення світла до 12 – 14 годин, а в окремих випадках, як-от на Сумщині, й по декілька днів. Але так чи інакше, українським енергетикам вдається відновити електропостачання.

Він пояснив: конфігурація енергетичної системи Україна така, що попри суттєві пошкодження на важливих підстанціях, є варіанти для реконфігурації – тобто відновлення електропостачання. Але сподіватися на те, що через тиждень – 3 тижні або ж навіть місяці, все відновиться – не варто.

Важливо! Можуть бути такі ситуації, коли те, що українці мають зараз, це найкращий із гірших варіантів.

Нагадаємо, що сьогодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру чотирьох областей. Мова йде про Чернігівську, Донецьку, Дніпропетровську та Харківську. Про це пише Міненерго.

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема 20 листопада графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах.

Зверніть увагу! Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері.

Що ще слід знати про ситуацію?