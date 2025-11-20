Яка ситуація в енергосистемі України?

Про це у коментарі 24 Каналу розповів експерт у галузі енергетики, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Дивіться також Світло в Україні вимикатимуть всю добу та на багато годин: які графіки на 20 листопада

Втім, за його словами, у минулі роки відключення світла могли тривати навіть більше. Проте тоді був момент шоку, який вплинув на ситуацію.

Від жовтня 2022 року російська армія завдавала масованих атак на енергосистему України.

Удари по енергооб'єктах тривали до Нового року з проміжком у кілька тижнів.

За словами Гончара, 23 листопада атаки Москви навіть призвели до короткочасного блекауту української енергосистеми – він тривав кілька годин.

З того часу ворог змінив тактику обстрілів, але не наміри. Росія й надалі прагне зруйнувати функціонування цілісної енергосистеми України.

Михайло Гончар Експерт у галузі енергетики, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Зараз енергосистема ослаблена та не має запасу передавальних потужностей, але вона функціонує. Таким чином, мета в росіян є, але досягнути вони її не можуть.

Експерт припускає, що це пов'язано з придбанням Україною додаткових засобів протиповітряної оборони.

Варто знати! За словами Гончара, якщо на початку місяця під час чергової атаки росіян було орієнтовно уражено 20% засобів, то під час двох останніх атак було знижено понад 80% засобів.

Як Росія змінили тактику атак?

У Міненерго розповіли, що Росія останніми тижнями змінила тактику атак на енергосистему України.

Наразі ворог обирає одну область, по якій завдає ударів.

Якщо 2 – 3 роки тому вони обирали великі об'єкти передачі електроенергії та били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону,

– пояснив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Посадовець додав, що така тактика спрямована на те, щоб виснажити енергосистему України у холодну пору року.

Зауважте! Експерти додають, що ворог раніше бив по великих об'єктах та обладнанню оператора системи передачі, наразі ж обирає менші цілі, щоб відрізати певні регіони від постачання.

Як Росія атакує енергосистему?