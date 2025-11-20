Яка ситуація в енергосистемі України?
Про це у коментарі 24 Каналу розповів експерт у галузі енергетики, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.
Втім, за його словами, у минулі роки відключення світла могли тривати навіть більше. Проте тоді був момент шоку, який вплинув на ситуацію.
- Від жовтня 2022 року російська армія завдавала масованих атак на енергосистему України.
- Удари по енергооб'єктах тривали до Нового року з проміжком у кілька тижнів.
За словами Гончара, 23 листопада атаки Москви навіть призвели до короткочасного блекауту української енергосистеми – він тривав кілька годин.
З того часу ворог змінив тактику обстрілів, але не наміри. Росія й надалі прагне зруйнувати функціонування цілісної енергосистеми України.
Зараз енергосистема ослаблена та не має запасу передавальних потужностей, але вона функціонує. Таким чином, мета в росіян є, але досягнути вони її не можуть.
Експерт припускає, що це пов'язано з придбанням Україною додаткових засобів протиповітряної оборони.
Варто знати! За словами Гончара, якщо на початку місяця під час чергової атаки росіян було орієнтовно уражено 20% засобів, то під час двох останніх атак було знижено понад 80% засобів.
Як Росія змінили тактику атак?
У Міненерго розповіли, що Росія останніми тижнями змінила тактику атак на енергосистему України.
Наразі ворог обирає одну область, по якій завдає ударів.
Якщо 2 – 3 роки тому вони обирали великі об'єкти передачі електроенергії та били по них практично одночасно, то зараз працюють від регіону до регіону,
– пояснив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
Посадовець додав, що така тактика спрямована на те, щоб виснажити енергосистему України у холодну пору року.
Зауважте! Експерти додають, що ворог раніше бив по великих об'єктах та обладнанню оператора системи передачі, наразі ж обирає менші цілі, щоб відрізати певні регіони від постачання.
Як Росія атакує енергосистему?
Росія не припиняє атак на енергетику. 8 листопада російська армія завдала масованого удару по енергетичній системі України, застосувавши понад 450 безпілотників та 45 ракет. В результаті обстрілів постраждали об’єкти в Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
19 листопада ворог повторно здійснив потужний комбінований удар, цього разу використавши ракети та дрони, по об’єктах енергетики у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.
20 листопада атаки продовжилися: російські війська знову вдарили по енергетичних об’єктах у Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Через ці удари на Дніпропетровщині зафіксовано знеструмлення.