Які енергооб'єкти постраждали?
Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру у Донецькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Наразі на уражених енергооб'єктах тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Як наслідок, є знеструмлені споживачі, зокрема – на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,
– додали в Укренерго.
Що відомо про ситуацію в регіонах?
На Чернігівщині Росія протягом доби активно обстрілювала 3 райони – Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський. Найбільше – з FPV-дронів та ударних безпілотників, розповіли в Чернігівській ОВА.
Внаслідок атак постраждав енергооб'єкт у Чернігівському районі – через влучання ворожого БпЛА.
У Харківській області ворожих обстрілів зазнали 6 населених пунктів. За даними ОВА, росіяни випустили по регіону кілька десятків БПЛА різних типів. Відомо, що у Лозівському районі пошкоджено електромережі через обстріли.
Яка ситуація в енергосистемі?
Через обстріли та пошкодження інфраструктури ситуація в енергосистемі України залишається складною. Разом з тим споживання електроенергії тримається на високому рівні.
Тому, за даними Міненерго, сьогодні у всіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла:
- ГПВ діятимуть протягом усієї доби – з 00:00 до 23:59 години;
- обсяг обмеження електропостачання складатиме від 2,5 до 4 черг.
Додатково застосовуються обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу по всій Україні.
Укренерго закликає ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби, а особливо – у години пікового навантаження на систему.
Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень,
– закликали енергетики.
Важливо! Протягом дня графіки погодинних відключень можуть змінюватися. Актуальну інформацію можна дізнатися на офіційних сторінках свого обленерго у регіоні.
Останні атаки на енергосистему: що відомо
У Міністерстві енергетики раніше повідомили, що 19 листопада російські війська здійснили масований комбінований удар ракетами та дронами по енергетичних об’єктах у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях.
У всіх цих регіонах наразі тривають відновлювальні роботи після масштабної атаки на енергетичну інфраструктуру. Щоб утримати енергосистему в керованому режимі, у низці областей спершу запровадили аварійні відключення. Згодом їх замінили на погодинні графіки.