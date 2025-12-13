Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України та Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Які наслідки атаки для енергетики?

За даними відомства, ворог атакував об'єкти у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Там, а також в Херсонській та Кіровоградській областях, є знеструмлені споживачі.

Міненерго наголошує, що для ліквідації наслідків ворожих атак було розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури у південних регіонах країни.

Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу як дозволить безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів,

– ідеться у повідомленні.

Там також нагадали, що в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Продовжують діяти й графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Але в Укренерго підтвердили цю інформацію й наголосили, що через значну кількість знеструмлених споживачів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.

Яка ситуація по містах та областях?

За словами Олексія Кулеби, у результаті масованих повторних ударів в населених пунктах області пошкоджена енергетична інфраструктура. У частині Одеси відсутні електро-, водо- та теплопостачання.

У Херсоні без електрики обласний центр – це понад 140 тисяч абонентів. У Миколаївській області – без світла кілька районів. Для подачі тепло- та водопостачання застосовуються резервні джерела.

Що відомо про нічну атаку?