Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України та Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
Дивіться також "Тут було наше світло": енергетики Одещини показали двадцяту підстанцію після удару
Які наслідки атаки для енергетики?
За даними відомства, ворог атакував об'єкти у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях. Там, а також в Херсонській та Кіровоградській областях, є знеструмлені споживачі.
Міненерго наголошує, що для ліквідації наслідків ворожих атак було розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації функціонування енергетичної інфраструктури у південних регіонах країни.
Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу як дозволить безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів,
– ідеться у повідомленні.
Там також нагадали, що в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Продовжують діяти й графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Але в Укренерго підтвердили цю інформацію й наголосили, що через значну кількість знеструмлених споживачів графіки погодинних відключень в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях наразі не діють.
Яка ситуація по містах та областях?
За словами Олексія Кулеби, у результаті масованих повторних ударів в населених пунктах області пошкоджена енергетична інфраструктура. У частині Одеси відсутні електро-, водо- та теплопостачання.
У Херсоні без електрики обласний центр – це понад 140 тисяч абонентів. У Миколаївській області – без світла кілька районів. Для подачі тепло- та водопостачання застосовуються резервні джерела.
Що відомо про нічну атаку?
Росіяни здійснили одну з найбільш масованих атак на Одеську область. Під ворожим ударом опинилися об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Через це постраждали 4 людини.
Водночас ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами по Кіровоградській області. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура регіону. Без світла наразі 19 населених пунктів.
Також противник атакував ударними безпілотниками Дніпро. Через це у будівлі, яка не експлуатується, виникла пожежа. Є знищена та пошкоджена автівки. Постраждалих внаслідок російського удару немає.