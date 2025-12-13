Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины и Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Какие последствия атаки для энергетики?

По данным ведомства, враг атаковал объекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях. Там, а также в Херсонской и Кировоградской областях, есть обесточенные потребители.

Минэнерго отмечает, что для ликвидации последствий вражеских атак был развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации функционирования энергетической инфраструктуры в южных регионах страны.

Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу как позволит ситуация с безопасностью. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов,

– говорится в сообщении.

Там также напомнили, что во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Продолжают действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Но в Укрэнерго подтвердили эту информацию и отметили, что из-за значительного количества обесточенных потребителей графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют.

Какова ситуация по городам и областям?

По словам Алексея Кулебы, в результате массированных повторных ударов в населенных пунктах области повреждена энергетическая инфраструктура. В части Одессы отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение.

В Херсоне без электричества областной центр – это более 140 тысяч абонентов. В Николаевской области – без света несколько районов. Для подачи тепло- и водоснабжения применяются резервные источники.

Что известно о ночной атаке?