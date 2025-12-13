Об этом информирует 24 Канал.

Что известно о взрывах в городе?

В 02:25 в Кропивницком районе прозвучала воздушная тревога. Впоследствии Воздушные силы предупредили о движении нескольких "Кинжалов" в направлении города.

А уже в 02:30 корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в городе.

Напоминаем, что ранее в 01:33 мониторинговые каналы сообщали о движении двух крылатых ракет.

Сейчас официальной информации о последствиях атаки нет.

Куда Россия била этой ночью?

  • В ночь на 13 декабря взрывы слышали жители Одесской области. В результате обстрела крылатыми ракетами, баллистикой и дронами около 90% домов в Одесской области остались без света, воды и связи.

  • Похожая ситуация сейчас и на Николаевщине. В 01:24 мониторы сообщали о движении трех групп крылатых ракет "Калибр" с Херсонщины в направлении Николаевщины. А уже через 5 минут прогремел взрыв.

  • Также громкие взрывы зафиксировали и в Днепре. По информации Общественного, громкий звук местные услышали около 00:07.