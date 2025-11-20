Что происходит с украинскими АЭС?

Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС, пишет 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

Две станции – Хмельницкая и Ровенская – 19 ноября уменьшили производство электроэнергии еще больше после потери подключения к одной из своих высоковольтных линий электропередач. Дело в том, что четыре из девяти реакторов уменьшили мощность после атак, которые еще больше дестабилизировали электросеть.

В частности Хмельницкая и Ровенская уменьшили производство электроэнергии в результате обстрелов в начале этого месяца. При этом Южноукраинская АЭС потеряла связь с высоковольтной линией электропередачи. АЭС сообщила об обнаружении 11 дронов в течение ночи в километре от объекта.

Запорожская атомная электростанция – не единственная станция, которая пострадала от нестабильности электросети. Военная активность и дальше влияет на энергосистему по всей Украине,

– заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В то же время 17 ноября стало известно, что после последней военной атаки на подстанцию в ночь на 7 ноября Хмельницкая и Ровенская АЭС были отключены от одной из двух своих линий электропередач напряжением 750 киловольт. Об этом тоже говорится на сайте МАГАТЭ. Кроме того, оператор электросети приказал снизить мощность работы некоторых их реакторов.

Также в тот день Рафаэль Гросси сообщил, что две украинские атомные электростанции уже десять дней работают на пониженной мощности после военной атаки, которая повредила электрическую подстанцию, критически важную для ядерной безопасности и защищенности.

Важно! Подстанции являются ключевыми узлами электрической сети страны – именно там осуществляется трансформация и контроль напряжения для обеспечения надежной передачи электроэнергии. Для атомных электростанций они имеют жизненно важное значение, поскольку обеспечивают внешнее электропитание систем безопасности и охлаждения реакторов.

Что еще известно о ситуации с АЭС?