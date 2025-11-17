Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси.

Смотрите также Атака на подстанции АЭС и остановки ТЭС: чем грозит последний обстрел энергетики Украины

В каком состоянии украинские АЭС?

После российского обстрела ночью 7 ноября Хмельницкая и Ровенская АЭС были отключены от одной из двух своих линий электропередач 750 киловольт. Кроме того, оператор энергосистемы приказал снизить мощность работы некоторых их реакторов.

Хотя одну из поврежденных линий уже восстановлено, другая все еще не работает. Три реактора продолжают работать на ограниченной мощности – по требованию оператора сети.

Надежное внешнее энергопитание является жизненно важным для поддержания и функционирования систем ядерной безопасности. С этой целью эксперты Агентства и в дальнейшем будут оценивать состояние подстанций, критических для ядерной безопасности и защищенности, в рамках специализированных миссий,

– отметил Мариано Гросси.

Запорожская атомная электростанция остается подключенной к сети после ремонтов, проведенных под защитой локализованных режимов прекращения огня. В то же время одна из двух линий внешнего питания, которые были повторно подключены благодаря недавним ремонтам линия 750 киловольт "Днепровская" – снова была отключена после срабатывания системы защиты.

Что об атомной энергетике писали ранее?