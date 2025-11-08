В МИД заявляют, что атаки были преднамеренными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу министерства Андрея Сибигу.

Какую реакцию ожидают от мира после атак?

Оккупанты ночью 8 ноября снова атаковали энергетические подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции.

Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия сознательно ставит под угрозу ядерную безопасность Европы,

– подчеркнул министр.

Украина заявила о необходимости срочного заседания Совета руководителей МАГАТЭ, чтобы как можно быстрее отреагировать на возможные риски.

Сибига добавил, что нужно глобальное политическое давление, чтобы "прекратить его ядерный шантаж".

Кроме того, глава МИД призвал государства, декларирующие приверженность ядерной безопасности, включая Китай и Индию, повлиять на Москву и требовать прекращения атак на ядерную энергетику. Сибига добавил, что Россия создает риски катастрофического инцидента.

Каковы последствия массированной атаки?