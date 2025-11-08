Сейчас регионы Украины перевели на графики почасовых отключений. Об этом в эфире телемарафона рассказала министр энергетики Светлана Гринчук, передает 24 Канал.
Смотрите также Может ли Россия оставить левый берег без света
Когда можно будет отказаться от графиков?
По словам Гринчук, враг массированно ударил по объектам энергетической инфраструктуры именно баллистическими ракетами, которые трудно сбивать. "Такого количества прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно вспомнить", – добавила министр.
Чиновница подчеркнула, что графики отключения света – вынужденная и необходимая мера, чтобы провести ремонты, запустить оборудование и стабилизировать энергосистему.
Восстановительные работы проводить сложно из-за постоянных воздушных тревог и риска повторных атак.
Светлана Гринчук отметила, что запасного оборудования достаточно, чтобы заменить поврежденное. Его установка требует времени и осторожности, но все службы работают быстро и слаженно, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет и тепло.
Какие последствия массированной атаки на Украину 8 ноября?
- В ночь на 8 ноября враг запустил по Украине более 500 дронов и ракет. Известно о разрушениях и погибших.
- В результате атаки все тепловые электростанции "Центрэнерго" остановились и не генерируют электроэнергию.
- Из-за российских обстрелов 9 ноября в большинстве регионов Украины введут почасовые отключения света для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59.
- Россия продолжает атаковать украинскую энергосистему, пытаясь вызвать блэкаут. Уязвимы все области, ведь они зависят от единой энергосети. Больше всего пострадают прифронтовые и приграничные регионы – Сумская и Черниговская области. Зато на западе страны ситуация будет легче. Об этом в эфире 24 Канала сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
- По словам эксперта, запас прочности энергосистемы ограничен, но ее основу составляют 9 атомных блоков, импорт электроэнергии и децентрализованная генерация. Это трудно разрушить, поэтому Украина сможет пройти зиму, хотя и с жесткими графиками отключений – по несколько очередей в некоторых регионах.