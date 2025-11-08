Сейчас регионы Украины перевели на графики почасовых отключений. Об этом в эфире телемарафона рассказала министр энергетики Светлана Гринчук, передает 24 Канал.

Когда можно будет отказаться от графиков?

По словам Гринчук, враг массированно ударил по объектам энергетической инфраструктуры именно баллистическими ракетами, которые трудно сбивать. "Такого количества прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно вспомнить", – добавила министр.

Чиновница подчеркнула, что графики отключения света – вынужденная и необходимая мера, чтобы провести ремонты, запустить оборудование и стабилизировать энергосистему.

Восстановительные работы проводить сложно из-за постоянных воздушных тревог и риска повторных атак.

Светлана Гринчук отметила, что запасного оборудования достаточно, чтобы заменить поврежденное. Его установка требует времени и осторожности, но все службы работают быстро и слаженно, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет и тепло.

Какие последствия массированной атаки на Украину 8 ноября?