Директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, какой запас прочности имеет украинская энергосистема и выдержит ли она дальнейшие атаки. Также после атаки 8 ноября в Киеве были введены экстренные отключения света и произошел транспортный коллапс, в частности, остановился фуникулер.

Важно Все ТЭС "Центрэнерго" остановились после ночной атаки и больше не генерируют электроэнергию

Грозят ли украинцам серьезные графики отключений света?

Харченко отметил, что запас прочности энергосистемы Украины не бесконечен. Однако в нашей стране главный запас, главная стена безопасности, – это атомные блоки. 9 атомных блоков, плюс импорт электрической энергии, плюс децентрализованная генерация.

Это чрезвычайно будет трудно разрушить россиянам, поэтому даже если они смогут разрушить практически львиную часть тепловой генерации, гидрогенерации, все же мы сможем пройти эту зиму на этой базе и на этом составе оборудования,

– подчеркнул директор центра исследований энергетики.

Однако даже в этом случае, по его словам, будут серьезные графики отключений по две, по три очереди, возможно, и больше в некоторых регионах. Но минимально необходимую электрическую энергию, по его мнению, в Украине будут иметь этой зимой для нужд людей, экономики.

Обратите внимание! Россияне в ночь на 8 ноября также атаковали газовую инфраструктуру Украины. Как сообщили Нафтогазу, в результате ударов произошло попадание и было повреждено производственное оборудование компании.

Александр Харченко добавил, что риски есть, и что возможно разъединение системы. В то же время этот риск не так высок – скорее, что энергетическая система может устоять.

Какие последствия атаки по Украине в ночь 8 ноября?