Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городской совет.
Смотрите также Удар по многоэтажке в Днепре: известно о погибшей и пострадавших, среди них и дети
Что известно об ударе по энергетической инфраструктуре на Полтавщине?
Утром 8 ноября Горишнеплавновский городской совет сообщил, что вражеские силы Кремля нанесли удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в регионе.
Город обесточен. Город переходит в режим чрезвычайной ситуации,
– информировали там.
В городском совете добавили, что коммунальные службы уже проводят подготовительные работы для восстановления: поставки воды, водоотведения и тепловой энергии.
Вследствие вражеской атаки произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Указывается, что пока быстрое восстановление электроснабжения не ожидается.
Взрывы в Кременчуге: кратко
Утром 8 ноября в Воздушных силах сообщали о группе ракет на Полтавщине курсом на Кременчуг.
Так, около половины 7 часов утра враг начал террор региона ракетами.
Уже вскоре там раздались взрывы. После чего через несколько минут там прогремели повторные взрывы.