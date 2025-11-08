Про це пише 24 Канал з посиланням на міську раду.
Що відомо про удар по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині?
Зранку 8 листопада Горішньоплавнівська міська рада повідомила, що ворожі сили Кремля завдали ударів по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури в регіоні.
Місто знеструмлено. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації,
– інформували там.
В міській раді додали, що комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення: постачання води, водовідведення та теплової енергії.
Внаслідок ворожої атаки сталося значне пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Вказується, що наразі швидке відновлення електропостачання не очікується.
Вибухи в Кременчуці: коротко
Зранку 8 листопада в Повітряних силах повідомляли про групу ракет на Полтавщині курсом на Кременчук.
Так, близько о пів на 7 годину ранку ворог почав терор регіону ракетами.
Вже невдовзі там пролунали вибухи. Після чого через декілька хвилин там прогриміли повторні вибухи.