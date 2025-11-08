Про це пише 24 Канал з посиланням на міську раду.

Що відомо про удар по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині?

Зранку 8 листопада Горішньоплавнівська міська рада повідомила, що ворожі сили Кремля завдали ударів по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури в регіоні.

Місто знеструмлено. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації,

– інформували там.

В міській раді додали, що комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення: постачання води, водовідведення та теплової енергії.

Внаслідок ворожої атаки сталося значне пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Вказується, що наразі швидке відновлення електропостачання не очікується.

Вибухи в Кременчуці: коротко