Атака спричинила значні руйнування, постраждали люди. 24 Канал пише про це докладніше із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Хронологія атаки Ворог атакує "Шахедами" та застосував ракети: де існує небезпека

Що відомо про постраждалих під час атаки на Дніпро 8 листопада?

Удар ворожого "Шахеда" уночі у Дніпрі по багатоповерхівці повністю знищив кілька квартир, виникла пожежа. Рятувальники працювали на місці, але змушені були переривати операцію, бо російська армія атакувала з повітря у кілька хвиль.

Станом на 5 ранку відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше 7 людей, серед них 2 дітей – 2 і 13 років. Рятувальники винесли з пошкодженого будинку кількох людей, серед них дитину та її матір, а також іще одну людину.

Інформацію про стан постраждалих та загалом їхню кількість уточнюють. Як писав міський голова Дніпра Борис Філатов, поки не закінчиться обстріл та не дадуть відбій неможливо встановити точну кількість загиблих чи поранених, ба навіть розмір пошкодженого майна.

Наслідки атаки на Дніпро, руйнування будинку / Дивіться фото "Суспільне Дніпро"

Загалом, пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди. Докладнішу інформацію влада обіцяє пізніше.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу

Зауважимо, у розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан говорив, що навряд чи окупанти підуть в атаку на Павлоград чи Дніпро, адже не мають для цього сил. Але повітряні атаки, на жаль, тривають.

Які інші наслідки ударів ворога цієї ночі?