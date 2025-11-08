Атака вызвала значительные разрушения, пострадали люди. 24 Канал пишет об этом подробнее со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Хронология атаки Враг атакует "Шахедами" и применил ракеты: где существует опасность

Что известно о пострадавших во время атаки на Днепр 8 ноября?

Удар вражеского "Шахеда" ночью в Днепре по многоэтажке полностью уничтожил несколько квартир, возник пожар. Спасатели работали на месте, но вынуждены были прерывать операцию, потому что российская армия атаковала с воздуха в несколько волн.

По состоянию на 5 утра известно, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 7 человек, среди них 2 детей – 2 и 13 лет. Спасатели вынесли из поврежденного дома нескольких человек, среди них ребенка и его мать, а также еще одного человека.

Информацию о состоянии пострадавших и в целом их количество уточняется. Как писал городской голова Днепра Борис Филатов, пока не закончится обстрел и не дадут отбой невозможно установить точное количество погибших или раненых, и даже размер поврежденного имущества.

Последствия атаки на Днепр, разрушения дома / Смотрите фото "Суспільне Дніпро"

В общем, поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами еще могут быть люди. Более подробную информацию власти обещают позже.

Заметим, в разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан говорил, что вряд ли оккупанты пойдут в атаку на Павлоград или Днепр, ведь не имеют для этого сил. Но воздушные атаки, к сожалению, продолжаются.

Какие другие последствия ударов врага этой ночью?