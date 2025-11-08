Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.

Что известно об отключении света ночью 8 ноября?

По распоряжению Укрэнерго у некоторых потребителей в Киеве и Черкассах отключили свет. Энергетики применили экстренные отключения из-за российской атаки. Враг начал обстрел ракетами и дронами.

Графики отключений при этом не действуют.пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему,

– сообщили в ДТЭК.

По словам нашего журналиста, свет исчез не у всех киевлян. Однако пока нет официальной информации, сколько потребителей обесточены.