Що відомо про відключення світла вночі 8 листопада?

За розпорядженням Укренерго у деяких споживачів у Києві та Черкасах відключили світло. Енергетики застосували екстрені відключення через російську атаку. Ворог розпочав обстріл ракетами та дронами.

Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему,

– повідомили в ДТЕК.

За словами нашого журналіста, світло зникло не в усіх киян. Однак наразі немає офіційної інформації, скільки споживачів знеструмлені.

У Черкаській області із 00:38 діють аварійні відключення електроенергії.