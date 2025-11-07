Як формуються графіки відключень світла?
Як пояснюють в ДТЕК Київські регіональні електромережі, передає 24 Канал, графіки стабілізаційних відключень можуть коригуватися протягом дня через ситуацію в енергосистемі.
Все починається з того, що ввечері поточної доби "Укренерго" повідомляє операторам систем розподілу, чи є необхідність застосовувати графіки стабілізаційних відключень завтра, скільки черг споживачів при цьому потрібно обмежити та в які періоди доби.
Зауважте! Як пояснили в Міненерго, потреба у запровадженні обмежень світла виникає після масованих обстрілів. Річ у тім, що внаслідок атак енергосистемі не вистачає генерації та можливості передавати електроенергію через пошкодження мереж.
В ДТЕК, відповідно, роблять усе можливе для того, щоб дотримуватися графіків, але впродовж доби можуть відбутися зміни, а саме:
- Наприклад, на баланс в енергосистемі може вплинути погода, адже спека чи холод призводять до зростання електроспоживання внаслідок збільшення роботи обігрівачі або кондиціонери.
- Також варто врахувати ще й ранкові та вечірні піки навантаження – коли люди збираються на роботу, повертаються тощо.
- Системні аварії – вони трапляються через перевантаження мережі. Відтак до клієнтів неможливо передати вироблену електроенергію.
- Натомість пошкодження енергооб'єктів унаслідок обстрілів можуть призвести до дефіциту генерації або передачі електроенергії.
Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень?
Через те, що росіяни завдають регулярних ударів по енергетичній інфраструктурі, в Україні наразі неможливо спрогнозувати відключення світла на тиждень.
Якщо ж вдасться зупинити процес руйнувань, то забезпечення населення електрикою буде рухатися в позитивному напрямку, повідомив тимчасово виконуючий обов'язків голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко.
На сьогодні енергосистема й газова інфраструктура працюють на 60% від своєї довоєнної потужності через російські удари.