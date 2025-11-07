Як формуються графіки відключень світла?

Як пояснюють в ДТЕК Київські регіональні електромережі, передає 24 Канал, графіки стабілізаційних відключень можуть коригуватися протягом дня через ситуацію в енергосистемі.

Все починається з того, що ввечері поточної доби "Укренерго" повідомляє операторам систем розподілу, чи є необхідність застосовувати графіки стабілізаційних відключень завтра, скільки черг споживачів при цьому потрібно обмежити та в які періоди доби.

Зауважте! Як пояснили в Міненерго, потреба у запровадженні обмежень світла виникає після масованих обстрілів. Річ у тім, що внаслідок атак енергосистемі не вистачає генерації та можливості передавати електроенергію через пошкодження мереж.

В ДТЕК, відповідно, роблять усе можливе для того, щоб дотримуватися графіків, але впродовж доби можуть відбутися зміни, а саме:

Наприклад, на баланс в енергосистемі може вплинути погода , адже спека чи холод призводять до зростання електроспоживання внаслідок збільшення роботи обігрівачі або кондиціонери.

Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень?