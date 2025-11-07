Як формуються графіки відключень світла?

Як пояснюють в ДТЕК Київські регіональні електромережі, передає 24 Канал, графіки стабілізаційних відключень можуть коригуватися протягом дня через ситуацію в енергосистемі.

Все починається з того, що ввечері поточної доби "Укренерго" повідомляє операторам систем розподілу, чи є необхідність застосовувати графіки стабілізаційних відключень завтра, скільки черг споживачів при цьому потрібно обмежити та в які періоди доби.

Зауважте! Як пояснили в Міненерго, потреба у запровадженні обмежень світла виникає після масованих обстрілів. Річ у тім, що внаслідок атак енергосистемі не вистачає генерації та можливості передавати електроенергію через пошкодження мереж.

В ДТЕК, відповідно, роблять усе можливе для того, щоб дотримуватися графіків, але впродовж доби можуть відбутися зміни, а саме:

  • Наприклад, на баланс в енергосистемі може вплинути погода, адже спека чи холод призводять до зростання електроспоживання внаслідок збільшення роботи обігрівачі або кондиціонери.
  • Також варто врахувати ще й ранкові та вечірні піки навантаження – коли люди збираються на роботу, повертаються тощо.
  • Системні аварії – вони трапляються через перевантаження мережі. Відтак до клієнтів неможливо передати вироблену електроенергію.
  • Натомість пошкодження енергооб'єктів унаслідок обстрілів можуть призвести до дефіциту генерації або передачі електроенергії.

Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень?

  • Через те, що росіяни завдають регулярних ударів по енергетичній інфраструктурі, в Україні наразі неможливо спрогнозувати відключення світла на тиждень.

  • Якщо ж вдасться зупинити процес руйнувань, то забезпечення населення електрикою буде рухатися в позитивному напрямку, повідомив тимчасово виконуючий обов'язків голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко.

  • На сьогодні енергосистема й газова інфраструктура працюють на 60% від своєї довоєнної потужності через російські удари.