Яка ситуація в енергетиці після обстрілів у жовтні?

Унаслідок російських обстрілів енергосистема й газова інфраструктура України працюють на 60% від своєї довоєнної потужності. Оптимістичних сценаріїв проходження цієї зими немає, а росіяни намагаються підштовхнути Україну до блекауту через перевантаження системи. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Юрій Корольчук.

Юрій Корольчук експерт Інституту енергетичних стратегій Оптимістичного сценарію немає. Я думаю про нейтральний, реалістичний-песимістичний. Важко дуже оцінити, це суб'єктивно. Я б особисто оцінив, що газова й енергосистеми зараз мають близько 60 відсотків від проєктної потужності, яка була до війни. Це не означає, що з ними можна пройти далі, бо кожен наступний удар може виливатися в складніші моменти для роботи енергосистеми. Але газ – це проблема, бо удари по компресорних станціях фактично зменшують можливість підіймати необхідні обсяги газу.

Влада закликає населення готуватися до складної зими. Здебільшого в областях розпочався опалювальний сезон, проте власних запасів газу в сховищах недостатньо для проходження зими, тож Україна змушена імпортувати його з-за кордону.

Зауважимо! Кабмін виділив 8,4 мільярда гривень на придбання імпортованого газу для опалювального сезону 2025/26 року.

Експерт Юрій Корольчук говорить, що попередні м’які зими розслабили населення, тож на тлі проблем з газовою інфраструктурою не варто очікувати легкого проходження цього опалювального сезону.

Це ілюзія, створена теплими зимами, оперативними ремонтами, скороченням роботи промисловості та використання електроенергії й газу. Це все сприяє тому, що ми, як населення, як ключовий споживач електроенергії, ніби не відчуваємо цього. Зими, які ми проходили в минулі роки, розслабили всіх. Ситуація з газом стала гіршою, а четверта зима, напевно, теплою вже не буде,

– каже експерт.

У жовтні Україна залучила всі девʼять енергоблоків атомних електростанцій на підконтрольній території до виробництва електроенергії. Експерт Юрій Корольчук вбачає в цьому загрозу перевантаження енергосистеми.

Після сьогоднішнього обстрілу перспектива не така оптимістична. Лунали думки, що Росія хоче розділити лівий і правий берег. Але це дуже важко, бо енергосистема – не пиріг. Більше відключень буде на сході й півдні, пропускна потужність підстанцій може бути низькою, але розділити – навряд. Але можуть довести до того, щоб ми самі більше навантажували свої атомні електростанції й довели себе до блекауту,

– зауважує експерт.

