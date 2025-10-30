Що відомо про знищення видобутку газу в Україні?

Вугільні електростанції, газосховища та підстанції систематично обстрілюються Росією цієї осені, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

Тільки ДТЕК зафіксувала 210 атак на свої об'єкти ракетами та безпілотниками з початку повномасштабної війни, 54 з яких були спрямовані на електростанції. У жовтні ракети влучали протягом трьох окремих днів, знищуючи частини теплогенеруючого об'єкта. Завод, що належить компанії "Нафтогаз", був уражений шістьма ракетами.

Від 55 до 60% газової інфраструктури України вже серйозно пошкоджено. Колапс енергетичної системи загрожує Україні катастрофічним похолоданням. Наступна зима буде найважчою,

– кажуть джерела видання в Києві.

Через це 23 жовтня стало відомо, що Україна тимчасово втратила власний видобуток газу внаслідок російських обстрілів. Аби забезпечити державу енергоносієм для опалювального сезону, Уряд виділив 8,4 мільярда гривень на імпорт газу.

Тож тепер Україна має кілька варіантів, як захистити енергооб’єкти та забезпечити українців газом на опалювальний сезон.

Що може врятувати інфраструктуру і який прогноз?

Захист об’єктів газової інфраструктури за аналогією з енергетичною можливий, говорить експерт Святослав Павлюк, проте він ускладнений і не здатен вберегти від ударів балістикою. Він зауважує, що компресорні станції є дуже помітними через свої розміри та виділення тепла під час роботи.

Святослав Павлюк Директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Безумовно, щось роблять. Просто тактика застосування шахедів також змінилася. Якщо раніше вони летіли горизонтально, то зараз навіть вертикально падають, зверху б’ють. Я бачив бігбеги, мішки, на газовій інфраструктурі ще у 2023 році. Тобто не можна сказати, що нічого не робиться. Але газопереробний завод, компресорні станції – це великі споруди, їх так просто не закриєш. Тому вони потрапляють під роздачу.

А якими будуть удари Росії по енергетиці взимку? Експерт з енергетики Андрій Закревський прогнозує, що при наявній частоті російських обстрілів енергетики, найближчі 4,5 місяці Україна зазнаватиме атак на інфраструктуру в середньому кожні 3 – 4 дні. Росіяни будуть брати один, два, три об'єкти й масовано їх атакувати.

Зокрема, це більше стосується прикордонних регіонів, де Путін намагається створити "санітарну буферну зону", аби змусити українське населення залишити території.

З огляду на тенденцію до регулярних обстрілів енергосистеми експерт рекомендує наслідувати рекомендації з попередніх сезонів:

зробити триденні запаси води вдома;

бути готовим до 6 – 8 годинних відключень світла.

Імпорт газу як один з варіантів вирішення проблеми