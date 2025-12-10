Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Якими будуть відключення 11 грудня?
Укренерго повідомляє, що протягом 11 грудня в усіх регіонах будуть діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Обсяг та час обмежень не вказують.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти,
– ідеться у повідомленні.
Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Що відомо про ситуацію в енергосистемі?
Список критичних об’єктів, що залишаються зі світлом попри відключення, вирішили переглянути. Відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств ОПК.
Ситуація в енергосистемі залишається складною через постійні російські обстріли. Внаслідок обстрілів на ранок без світла залишаються споживачі в Миколаївській і Харківській областях.
Водночас споживання електроенергії в Україні станом на середу, 10 грудня, продовжує зростати. Тому енергетики наголошують на необхідності ощадливого використання, повідомляли в Укренерго.