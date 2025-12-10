Що сталося насправді?

Насправді ці звинувачення не відповідають дійсності, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Це неправда,

– наголосили в компанії.

Правда, за словами ДТЕК, полягає у тому, що у ніч на суботу, 6 грудня Росія вдарила по Україні величезною кількістю ракет та дронів, серед ких були і "Кинджали", й "Іскандери" і навіть "Калібри".

Водночас уже 3 роки енергосистеми України та Молдови працюють у синхронному режимі з європейською енергосистемою. Тож коли російська армія атакує українські енергооб'єкти, це відчувають і сусідні держави.

Саме тому Молдова звернулася терміново до сусідньої Румунії по аварійну допомогу, щоб стабілізувати енергосистему. Це нормальний процес. Попри чутки, Молдові з електрикою допомагала тільки Румунія,

– зауважили в ДТЕК.

Наразі причина відключень світла в Україні не змінилася – винні російські удари, які пошкоджують генерацію та мережі.

Разом з тим енергетики цілодобово працюють над відновленням системи, щоб повернути стабільне електропостачання у всі регіони.

Зауважте! Україна теж просить аварійну допомогу у сусідніх країн після російських обстрілів, щоб збалансувати енергосистему.

Яка ситуація в енергосистемі зараз?

Ситуація в енергосистемі України через російські обстріли залишається складною. За даними Укренерго, уночі ворог атакував енергооб'єкти у кількох регіонах, внаслідок чого на ранок були знеструмлення у Миколаївській та Харківській областях.

Але вісім масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України змішують енергетиків обмежувати споживання електроенергії.

У всіх регіонах діятимуть погодинні графіки відключення світла.

Додатково обмежуватимуть потужності для промислових споживачів та бізнесу.

При цьому споживання електроенергії в Україні 10 грудня продовжує зростати. Тому енергетики наголошують на необхідності ощадливого використання.

Максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00,

– закликають в Укренерго.

Варто знати! Дізнатися графіки погодинних відключень світла у конкретному регіоні споживачі мають змогу на офіційних сторінках відповідного обленерго. При цьому вони можуть змінюватися протягом доби, тож варто слідкувати за оновленнями.

