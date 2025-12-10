Что произошло на самом деле?
На самом деле эти обвинения не соответствуют действительности, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Это неправда,
– отметили в компании.
Правда, по словам ДТЭК, заключается в том, что в ночь на субботу, 6 декабря Россия ударила по Украине огромным количеством ракет и дронов, среди которых были и "Кинжалы", и "Искандеры" и даже "Калибры".
В то же время уже 3 года энергосистемы Украины и Молдовы работают в синхронном режиме с европейской энергосистемой. Поэтому когда российская армия атакует украинские энергообъекты, это чувствуют и соседние государства.
Именно поэтому Молдова обратилась срочно к соседней Румынии за аварийной помощью, чтобы стабилизировать энергосистему. Это нормальный процесс. Несмотря на слухи, Молдове с электричеством помогала только Румыния,
– отметили в ДТЭК.
Сейчас причина отключений света в Украине не изменилась – виноваты российские удары, которые повреждают генерацию и сети.
Вместе с тем энергетики круглосуточно работают над восстановлением системы, чтобы вернуть стабильное электроснабжение во все регионы.
Заметьте! Украина тоже просит аварийную помощь у соседних стран после российских обстрелов, чтобы сбалансировать энергосистему.
Какая ситуация в энергосистеме сейчас?
Ситуация в энергосистеме Украины из-за российских обстрелов остается сложной. По данным Укрэнерго, ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах, в результате чего на утро были обесточивания в Николаевской и Харьковской областях.
Но восемь массированных ракетно-дронових атак на энергосистему Украины заставляют энергетиков ограничивать потребление электроэнергии.
- Во всех регионах будут действовать почасовые графики отключения света.
- Дополнительно будут ограничивать мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
При этом потребление электроэнергии в Украине 10 декабря продолжает расти. Поэтому энергетики подчеркивают необходимость экономного использования.
Максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00,
– призывают в Укрэнерго.
Стоит знать! Узнать графики почасовых отключений света в конкретном регионе потребители могут на официальных страницах соответствующего облэнерго. При этом они могут меняться в течение суток, поэтому стоит следить за обновлениями.
Что известно о последствиях атаки 6 декабря?
В ночь на субботу Россия осуществила масштабную атаку, выпустив по Украине 704 ракеты и дроны – 51 ракету и 653 ударные беспилотники.
Под огнем оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Пострадали энергообъекты ДТЭК и подстанции "Укрэнерго", а также высоковольтные сети.
Из-за повреждения сетей электроэнергию стало невозможно передать безопасно, поэтому атомные электростанции были вынуждены резко снизить производство. Вследствие этого доступной электроэнергии в стране стало еще меньше.
Полное восстановление мощности АЭС станет возможным только после ремонта сетей. Именно поэтому в отдельных регионах продолжительность отключений света возросла до 12 – 16 часов в сутки.