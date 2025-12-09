Почему отключений света стало больше?
Это связано с вражескими обстрелами украинской энергосистемы. В ночь на субботу, 6 декабря, Россия осуществила один из самых масштабных ударов по энергетике страны, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
По данным компании, российская армия выпустила 704 ракеты и дроны по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили большинство из них, но энергосистема все равно серьезно повреждена.
Вражеские удары были также направлены на тепловые электростанции, в частности, ТЭС ДТЭК. Под ударом оказались и высоковольтные сети.
Энергию стало просто невозможно безопасно передать. Поэтому атомные электростанции вынужденно снизили генерацию. В Украине осталось еще меньше доступной электроэнергии,
– объяснили в ДТЭК.
Энергетики отмечают, что АЭС не смогут восстановить полную мощность, пока сети не починят.
- Из-за этого продолжительность отключений света в некоторых регионах увеличилась до 12 – 16 часов в сутки.
- Самая сложная ситуация – в прифронтовых районах.
Энергетики работают непрерывно. Ремонтируют станции, сети, ищут действенные решения. Восстановление требует времени,
– добавили в компании.
Как отключают свет 9 декабря?
С начала года Россия осуществила уже восемь массированных ракетно-дронных атак на энергосистему Украины. Поэтому во всех областях Украины 9 декабря ввели ограничения потребления электроэнергии, пишет Укрэнерго.
Для бытовых потребителей действуют почасовые графики отключения света:
- ГПВ применяют в течение всех суток – с 00:00 до 23:59 часов;
- Объем отключений составляет от 1,5 до 4 очередей.
Параллельно применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Вместе с тем в нескольких областях утром пришлось ввести еще и аварийные отключения света.
Утром в Харьковской, Сумской и Полтавской областях вынужденно были применены аварийные отключения потребителей. Предварительно обнародованные графики отключений в этих регионах пока не действуют,
– сообщили в Укрэнерго.
Обратите внимание! Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию, ведь потребление демонстрирует тенденцию к росту. В частности советуют максимально ограничить пользование мощными электроприборами, особенно в пиковые часы нагрузки на систему.
Что известно об атаке в ночь на 6 декабря?
В ночь на субботу Россия выпустила по Украине 51 ракету и 653 ударные дроны. Поражение зафиксировали в 29 населенных пунктах.
Под прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В результате атаки пострадали объекты энергетической инфраструктуры ДТЭК и ряд подстанций "Укрэнерго".
Под удар попала и железнодорожная инфраструктура: в Фастове Киевской области полностью разрушено здание узловой станции.
Повреждены более двух десятков домов в нескольких регионах – в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях. По меньшей мере восемь человек получили ранения.