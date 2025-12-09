Чому відключень світла стало більше?
Це пов'язано з ворожими обстрілами української енергосистеми. У ніч на суботу, 6 грудня, Росія здійснила один із наймасштабніших ударів на енергетику країни, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
За даними компанії, російська армія випустила 704 ракети і дрони по Україні. Сили протиповітряної оборони збили більшість із них, але енергосистема все одно серйозно пошкоджена.
Ворожі удари були також спрямовані на теплові електростанції, зокрема, ТЕС ДТЕК. Під ударом опинилися й високовольтні мережі.
Енергію стало просто неможливо безпечно передати. Тому атомні електростанції вимушено знизили генерацію. В Україні залишилося ще менше доступної електроенергії,
– пояснили в ДТЕК.
Енергетики наголошують, що АЕС не зможуть відновити повну потужність, доки мережі не полагодять.
- Через це тривалість відключень світла у деяких регіонах збільшилася до 12 – 16 годин на добу.
- Найскладніша ситуація – у прифронтових районах.
Енергетики працюють безперервно. Ремонтують станції, мережі, шукають дієві рішення. Відновлення потребує часу,
– додали в компанії.
Як відключають світло 9 грудня?
Від початку року Росія здійснила вже вісім масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України. Через це в усіх областях України 9 грудня запровадили обмеження споживання електроенергії, пише Укренерго.
Для побутових споживачів діють погодинні графіки відключення світла:
- ГПВ застосовують протягом усієї доби – з 00:00 до 23:59 години;
- Обсяг відключень становить від 1,5 до 4 черг.
Паралельно застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Разом з тим у кількох областях вранці довелося ввести ще й аварійні відключення світла.
Вранці у Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено були застосовані аварійні відключення споживачів. Попередньо оприлюднені графіки відключень у цих регіонах наразі не діють,
– повідомили в Укренерго.
Зауважте! Енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію, адже споживання демонструє тенденцію до зростання. Зокрема радять максимально обмежити користування потужними електроприладами, особливо у пікові години навантаження на систему.
Що відомо про атаку у ніч на 6 грудня?
У ніч на суботу Росія випустила по Україні 51 ракету та 653 ударні дрони. Ураження зафіксували у 29 населених пунктах.
Під прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. Внаслідок атаки постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури ДТЕК та низка підстанцій "Укренерго".
Під удар потрапила й залізнична інфраструктура: у Фастові на Київщині повністю зруйнована будівля вузлової станції.
Пошкоджено понад два десятки будинків у кількох регіонах – на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Львівщині. Щонайменше вісім людей отримали поранення.