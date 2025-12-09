Чому відключень світла стало більше?

Це пов'язано з ворожими обстрілами української енергосистеми. У ніч на суботу, 6 грудня, Росія здійснила один із наймасштабніших ударів на енергетику країни, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

За даними компанії, російська армія випустила 704 ракети і дрони по Україні. Сили протиповітряної оборони збили більшість із них, але енергосистема все одно серйозно пошкоджена.

Ворожі удари були також спрямовані на теплові електростанції, зокрема, ТЕС ДТЕК. Під ударом опинилися й високовольтні мережі.

Енергію стало просто неможливо безпечно передати. Тому атомні електростанції вимушено знизили генерацію. В Україні залишилося ще менше доступної електроенергії,

– пояснили в ДТЕК.

Енергетики наголошують, що АЕС не зможуть відновити повну потужність, доки мережі не полагодять.

Через це тривалість відключень світла у деяких регіонах збільшилася до 12 – 16 годин на добу.

на добу. Найскладніша ситуація – у прифронтових районах.

Енергетики працюють безперервно. Ремонтують станції, мережі, шукають дієві рішення. Відновлення потребує часу,

– додали в компанії.

Як відключають світло 9 грудня?

Від початку року Росія здійснила вже вісім масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України. Через це в усіх областях України 9 грудня запровадили обмеження споживання електроенергії, пише Укренерго.

Для побутових споживачів діють погодинні графіки відключення світла:

ГПВ застосовують протягом усієї доби – з 00:00 до 23:59 години;

Обсяг відключень становить від 1,5 до 4 черг.

Паралельно застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Разом з тим у кількох областях вранці довелося ввести ще й аварійні відключення світла.

Вранці у Харківській, Сумській та Полтавській областях вимушено були застосовані аварійні відключення споживачів. Попередньо оприлюднені графіки відключень у цих регіонах наразі не діють,

– повідомили в Укренерго.

Зауважте! Енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію, адже споживання демонструє тенденцію до зростання. Зокрема радять максимально обмежити користування потужними електроприладами, особливо у пікові години навантаження на систему.

