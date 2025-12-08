Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию ДТЭК.

Почему отключения света происходят по очередям?

Существует несколько шагов для того, чтобы распределить электроэнергию среди потребителей. Российские обстрелы повреждают инфраструктуру и мешают энергетикам одинаково распределять ресурсы.

Так, в частности, россияне бьют по ключевым линиям и трансформаторам, соединяющим регионы. Через них доставляется электроэнергия. Когда одна из сетей повреждена, то не вся электроэнергия может идти в области, где есть больше всего отключений.

Например, АЭС на западе генерируют достаточно, но если высоковольтный "мост" поврежден, это электричество просто не может попасть в другой регион и остается на западе. Поэтому и отключений там, соответственно, меньше,

– объяснили в ДТЭК.

Также компания опровергла домыслы пользователей о том, что один район остается без света дольше из-за того, что другой выключают меньше. Энергетики говорят: это не правда и даже невозможно технически это так не устроено. Свет выключают из-за повреждений на объектах, которые питают конкретные районы.

