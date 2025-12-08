Нагрузка на энергосистему непосредственно влияет на количество отключений в течение дня. Об этом сообщает ДТЭК, пишет 24 Канал.

Почему света ночью больше, чем днем?

Энергетики отмечают, что ночью гораздо меньше потребления. После полуночи большинство промышленности и офисов не работают и люди спят.

Меньше нагрузка на энергосистему – меньше необходимости выключать,

– добавили в ДТЭК.

Утром и вечером люди активно пользуются бытовыми приборами, и нагрузка значительно увеличивается. Тогда же и нужно больше отключений, чтобы не допустить аварий. Поэтому ночь - это время, когда света хватает большему количеству людей. А днем и вечером - каждый киловатт на счету.

