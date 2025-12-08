Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что такие удары являются частью продуманной стратегии энергетической блокады. Он отметил, что Россия пытается из-за постоянного дефицита света и тепла держать украинцев в состоянии психологического давления и заставить общество влиять на свое руководство.

Почему россияне бьют по энергетике и объектам возле АЭС?

Удары по энергетической системе Россия применяет еще с 2022 года. Когда на фронте нет результатов, оккупанты пытаются создать давление на население и поддерживать состояние постоянной психологической нестабильности. Поэтому удары по инфраструктуре стали регулярными.

Россияне еще с 22 года используют тактику энергетической блокады украинцев, делают постоянные стратегические действия, чтобы люди жили в состоянии психологической нестабильности,

– сказал Криволап.

В рамках этой тактики они уничтожают теплоэлектростанции, линии электропередач и распределительные подстанции. Отдельные удары направлены на Бурштынский энергоузел и подстанции, которые обеспечивают передачу мощности от атомных электростанций. Цель таких действий – усложнить возможность Украины получать или передавать электроэнергию.

Они бьют по Бурштыну, чтобы мы не могли экспортировать или покупать электроэнергию, и по подстанциям возле атомных станций, чтобы снизить мощность,

– пояснил эксперт.

Несмотря на высокий процент сбивания целей, отдельные дроны и ракеты все равно долетают до энергообъектов и вызывают новые повреждения.

Наши действия против такого террора недостаточны для того, чтобы его остановить,

– сказал Криволап.

Он отметил, что сам показатель сбивания не отражает реального уровня угрозы. Даже небольшая часть ударов, которые проходят сквозь ПВО, достаточна для серьезных разрушений на энергетических узлах.

Мы себя пытаемся успокоить уровнем сбития 80 – 82%, но россияне попадают туда, куда хотят по энергообъектам,

– объяснил эксперт.

Тех дронов и ракет, которые прорываются через нашу ПВО, достаточно, чтобы создавать значительный дефицит энергии. При таких условиях сохраняется риск новых повреждений и нестабильных поставок энергии в течение зимы. Поэтому вопрос усиления защиты энергетической инфраструктуры остается одним из ключевых.

