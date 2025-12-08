Был ли блэкаут в 2025 году?

Что же такое блэкаут и был ли он в этом году передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Блэкауты – это масштабные аварии. Но не те, которые просто оставляют без света, а вообще не позволяют предусмотреть управляемость энергосистемой и парализуют отдельные регионы или даже всю страну.

Нынешняя ситуация, хоть и очень тяжелая, и позволяет балансировать электричество по стране с помощью графиков,

– объяснили в ДТЭК.

Блэкаут наступил в Украине 23 ноября 2022 года. Тогда почти по всей стране были проблемы:

со светом; мобильной связью; водоснабжением; отоплением.

Более того, в 2022 году упала частота в энергосистеме, и поэтому на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита. Все энергоблоки были автоматически выключены.

Обратите внимание! Тогда же временно были обесточены большинство ТЭС и ГЭС.

Напомним, что Укрэнерго – как оператор объединенной энергосистемы Украины – не отвечает за составление графиков и обесточивание отдельных домов, улиц или населенных пунктов. Об этом говорится в их Telegram.

Наша роль как оператора ОЭС Украины заключается в определении того объема ограничений, который необходим энергосистеме в каждый конкретный момент времени. Например, при применении почасовых отключений именно "Укрэнерго" определяет, какое количество очередей в каждом регионе надо обесточить,

– говорится в сообщении.

Заметьте! А вот какие именно это будут очереди и как общее время вынужденного обесточивания будет распределено между каждой из них – это решает облэнерго.

Что говорят эксперты?