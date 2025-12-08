Был ли блэкаут в 2025 году?
Что же такое блэкаут и был ли он в этом году передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Читайте также Усилят ли графики отключения света при сильных морозах: что говорят в Укрэнерго
Блэкауты – это масштабные аварии. Но не те, которые просто оставляют без света, а вообще не позволяют предусмотреть управляемость энергосистемой и парализуют отдельные регионы или даже всю страну.
Нынешняя ситуация, хоть и очень тяжелая, и позволяет балансировать электричество по стране с помощью графиков,
– объяснили в ДТЭК.
Блэкаут наступил в Украине 23 ноября 2022 года. Тогда почти по всей стране были проблемы:
- со светом;
- мобильной связью;
- водоснабжением;
- отоплением.
Более того, в 2022 году упала частота в энергосистеме, и поэтому на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита. Все энергоблоки были автоматически выключены.
Обратите внимание! Тогда же временно были обесточены большинство ТЭС и ГЭС.
Напомним, что Укрэнерго – как оператор объединенной энергосистемы Украины – не отвечает за составление графиков и обесточивание отдельных домов, улиц или населенных пунктов. Об этом говорится в их Telegram.
Наша роль как оператора ОЭС Украины заключается в определении того объема ограничений, который необходим энергосистеме в каждый конкретный момент времени. Например, при применении почасовых отключений именно "Укрэнерго" определяет, какое количество очередей в каждом регионе надо обесточить,
– говорится в сообщении.
Заметьте! А вот какие именно это будут очереди и как общее время вынужденного обесточивания будет распределено между каждой из них – это решает облэнерго.
Что говорят эксперты?
- Блэкаут в Украине пока маловероятен. Энергетики всегда наготове. К тому же есть большое количество всей распределенной генерации.
- Кроме того, ситуация в 2022 году можно назвать контролируемым блэкаутом. Тогда отключение произошло по распоряжению оператора Укрэнерго.
- Угроза блэкаута всегда есть от начала обстрелов россиянами украинской энергетики.