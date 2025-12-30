Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

К чему стремятся россияне, если не к блэкауту?

Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов предположил, что россияне не хотят полностью обесточить Украину. Они прибегают к обстрелам энергетики скорее как к инструменту давления на украинцев и таким образом пробуют посеять панику.

Одно дело, когда нет электричества, совсем другое – когда зимой нет отопления. Цель этой кампании – попытаться посеять панику, сломать сопротивление и разделить общество,

– рассказал представитель министерства.

Артем Некрасов отметил, что речь идет именно о психологическом давлении на украинцев. А потому ключевой целью ударов россиян сейчас является не только электроснабжение, но и системы теплоснабжения в городах.

Обратите внимание! 27 декабря в Нафтогазе заявили, что оккупанты специально воспользовались морозами, чтобы ударить по ТЭЦ в одном из городов.

Враг специально обстреливает инфраструктуру так, чтобы нарушить целостность энергосистемы. Так сильно ухудшается поставки электроэнергии на Левобережье и в отдельных регионах Правобережья. И тогда враг получает возможность продвигать дестабилизирующие нарративы и пытаться расколоть общество – мол, на Западе свет не выключают и тому подобное.

В то же время если Россия прекратит бить по энергетической инфраструктуре Украины, то для восстановления стабильной работы энергосистемы без отключений понадобится около двух месяцев.

Что со светом в Украине сейчас?