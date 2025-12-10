Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Какими будут отключения 11 декабря?
Укрэнерго сообщает, что в течение 11 декабря во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Объем и время ограничений не указывают.
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Что известно о ситуации в энергосистеме?
Список критических объектов, что остаются со светом несмотря на отключение, решили пересмотреть. Отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий ОПК.
Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных российских обстрелов. В результате обстрелов на утро без света остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях.
В то же время потребление электроэнергии в Украине по состоянию на среду, 10 декабря, продолжает расти. Поэтому энергетики подчеркивают необходимость экономного использования, сообщали в Укрэнерго.