Какие объекты не будут выключать во время отключений света?
Областные военные администрации должны пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней, пишет 24 Канал со ссылкой на главу правительства Юлию Свириденко.
Отключения точно не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Зато некоторые другие объекты могут начать выключать.
Мы понимаем, что эти перечни, возможно, утверждались несколько лет назад и их нужно оптимизировать. Это позволит высвободить объемы электрической энергии для бытовых потребителей,
– сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.
Также местные власти и коммунальные предприятия должны сократить потребление электроэнергии. Не приоритетными сейчас являются:
- дополнительное освещение зданий и улиц, парков;
- декоративные гирлянды;
- уличная реклама в центрах городов.
Улицы и дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии света. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией.
Повлияют ли сильные морозы на графики отключений света?
В результате вражеских обстрелов пострадало немало энергообъектов во многих областях Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Укрэнерго Виталий Зайченко, пишет 24 Канал.
По словам Зайченко, усиление морозов действительно ведет к росту потребления электроэнергии, однако величина нагрузки, которая учтена в график почасовых отключений, уже предусматривает такие пиковые нагрузки. Поэтому серьезных изменений в планах отключений не предвидится.
С увеличением морозов, конечно, потребление растет, но и растет величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений. Поэтому графики будут оставаться на таком же уровне,
– заверил Зайченко.
Как отключения света влияют на бизнес в Украине?
Основные препятствия для бизнеса в Украине включают нехватку рабочей силы (59%), опасность работы (49%), и рост цен на сырье (47%). Отключение света, перебои с водо- и теплоснабжением стали значительной проблемой для 19% предприятий в октябре, что привело к потере рабочего времени, особенно в Днепропетровской и Житомирской областях (18%).
Некоторые украинские заведения добавляют доплату за резервное питание во время отключений в чек, но это следует делать прозрачно и предупреждать клиентов заранее. Маркетологи советуют включать расходы на генератор в базовую цену, чтобы не потерять доверие клиентов.