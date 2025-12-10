Какие объекты не будут выключать во время отключений света?

Областные военные администрации должны пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней, пишет 24 Канал со ссылкой на главу правительства Юлию Свириденко.

Отключения точно не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Зато некоторые другие объекты могут начать выключать.

Мы понимаем, что эти перечни, возможно, утверждались несколько лет назад и их нужно оптимизировать. Это позволит высвободить объемы электрической энергии для бытовых потребителей,

– сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.

Также местные власти и коммунальные предприятия должны сократить потребление электроэнергии. Не приоритетными сейчас являются:

дополнительное освещение зданий и улиц, парков;

декоративные гирлянды;

уличная реклама в центрах городов.

Улицы и дороги с повышенной аварийностью должны оставаться освещенными даже в условиях экономии света. Их перечень должны определить МВД совместно с Национальной полицией.

Повлияют ли сильные морозы на графики отключений света?

В результате вражеских обстрелов пострадало немало энергообъектов во многих областях Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Укрэнерго Виталий Зайченко, пишет 24 Канал.

По словам Зайченко, усиление морозов действительно ведет к росту потребления электроэнергии, однако величина нагрузки, которая учтена в график почасовых отключений, уже предусматривает такие пиковые нагрузки. Поэтому серьезных изменений в планах отключений не предвидится.

С увеличением морозов, конечно, потребление растет, но и растет величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений. Поэтому графики будут оставаться на таком же уровне,

– заверил Зайченко.

Как отключения света влияют на бизнес в Украине?