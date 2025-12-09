В то же время в Киеве сохраняется одна из самых сложных ситуаций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго и Министерство энергетики Украины.
Какова ситуация со светом в Киеве?
На территории Киева и области отменили экстренные отключения света, ситуация позволила вернуться к графикам стабилизационных отключений. Несмотря на это, ситуация в Киеве является одной из самых сложных в Украине.
Сейчас без электроснабжения одновременно остаются до 50% потребителей столицы. Действуют графики почасовых отключений,
– говорится в сообщении министерства.
Соответствующую информацию подтвердили также в Укрэнерго. В то же время там опровергают данные, обнародованные рядом СМИ и телеграмм-каналов, о том, что в пределах столицы без света остаются 70% потребителей.
Впрочем, в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак россиян на украинскую энергетическую инфраструктуру.
"Аварийные отключения – это вынужденная, но контролируемая превентивная мера, которая применяется по команде НЭК "Укрэнерго". Это делается именно для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы", – добавляет Минэнерго.
Что происходит с энергосистемой?
- На утро 9 декабря в нескольких регионах вводили аварийные отключения, в частности в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В Укрэнерго сообщали, что потребление электроэнергии растет.
- К слову, в ДТЭК на фоне наболевших вопросов украинцев по отключению света объясняли, что Украина не экспортирует электричество, а наоборот, импортирует его из Европы для поддержания энергоснабжения после атак.